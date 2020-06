Transferts : Direction le Borussia Dortmund pour Thomas Meunier

Thomas Meunier a déjà tourné la page du PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, le défenseur belge s'est officiellement engagé, ce jeudi, pour quatre ans avec le Borussia Dortmund.

Cette signature avec le vice-champion d’Allemagne, éliminé par… Paris en 8e de finale de la Ligue des champions en mars dernier, était évoquée depuis plusieurs semaines. Et elle explique le refus du latéral de prolonger de deux mois son aventure parisienne pour achever la saison qui attend les hommes de Thomas Tuchel, avec les finales de la Coupe de France contre Saint-Etienne et de la Coupe de la Ligue face à Lyon, ainsi que le «Final 8» de la C1 programmé mi-août à Lisbonne.

«Le Borussia Dortmund joue exactement le football que je veux jouer : passionnant, authentique et naturel. Le BVB est connu pour ses fans enthousiastes et l’ambiance pendant le match que j’ai joué au Signal Iduna Park avec le PSG a vraiment influencé ma décision. Je suis ambitieux et, comme à Bruges et à Paris, j’aimerais gagner des titres avec Dortmund», a-t-il confié.

En quatre saisons sous le maillot du PSG, Thomas Meunier, qui était logiquement absent à la reprise de l’entraînement des Parisiens, tout comme Edinson Cavani lui aussi en fin de contrat et désireux de ne pas prolonger, a remporté trois titres de champions de France (2018, 2019, 2020), deux Coupes de la Ligue (2017, 2018), autant de Coupes de France (2017, 2018) et trois Trophées des champions.

A Dortmund, où il portera le numéro 24, Meunier devrait compenser le départ d’Achraf Hakimi. En fin de prêt, l’international marocain (21 ans), qui est devenu l’une des références à son poste, va retourner au Real Madrid, où Zinédine Zidane compte sur lui pour la saison prochaine. Mais plusieurs clubs sont intéressés par sa venue comme le Bayern Munich ou encore… le PSG.

Olé Olé, Thomas Meunier pic.twitter.com/iD3qOMpTqy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020

Der große Tag ist da!



Für mich ist es eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich nun ein Spieler von Borussia Dortmund bin.



Ein neues Kapitel öffnet sich uns, Ihnen und mir.



Ich werde das schwarz-gelbe Trikot mit Stolz tragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD @BVB pic.twitter.com/EivUX5ikqT — Thomas Meunier (@ThomMills) June 25, 2020

