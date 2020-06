Vidéo : l’impressionnant retour de Dustin Poirier à l’UFC Vegas 4

C’était l’un des retours les plus attendus. Dustin Poirier a fait des étincelles samedi soir en s’imposant unanimement face à Daniel Hooker lors de l’UFC Vegas 4.

Après sa lourde défaite contre Khabib Nurmagomedov, le 7 septembre dernier, le combattant américain est revenu au meilleur de sa forme. Il s’est en effet imposé avec brio.

Pour son retour dans l’octogone, «The Diamond» s’est montré incroyablement puissant face au Néo-zélandais, dans un duel passionnant à regarder. Et c’est donc fort logiquement que la décision des juges fut unanime (48-47, 48-47, 48-46).

Avec cette 26e victoire en 33 combats de MMA, Dustin Poirier (31 ans) revient sur le devant de la scène et pourra peut-être s’offrir une nouvelle possibilité de titre chez les poids légers.

«Je suis le put… de champion, c’est ce que je fais, a lâché Poirier. J’ai travaillé dur. J’ai confiance en mon équipe, en ma technique et dans mon travail. J’ai encore quelques rounds en moi.»

Cette victoire a été fortement appréciée par le public et les fans de l’UFC, mais surtout par les stars des octogones qui ont salué le retour de Dustin Poirier. Khabib Nurmagomedov, Francis Ngannou ou encore Jorge Masvidal ont tous tweeté un message de félicitations.

That was an awesome fight. Good win for @DustinPoirier and @danthehangman definitely deserves a seat at the big dog table.

— Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) June 28, 2020