Julian Alaphilippe endeuillé par la mort de son père

Julian Alaphilippe a eu la douleur, ce dimanche, de perdre son père âgé de 80 ans. Jacques Alaphilippe, surnommé Jo, était malade depuis plusieurs mois et se déplaçait dans un fauteuil roulant.

«Nous sommes très tristes d’apprendre la disparition de Jo Alaphilippe, père de Julian et oncle de Franck (entraîneur de Julian Alaphilippe, ndlr). Toutes les pensées vont à sa famille», a posté sur son compte Twitter la formation Deceunink-Quick Step pour annoncer la triste nouvelle de la disparition du père de Julian Alaphilippe et de son frère Bryan, également cycliste professionnel au sein de l’équipe Saint-Michel-Auber 93.

Victime d'un accident vasculaire en janvier 2018, Jacques Alaphilippe, très affaibli, ne se rendait que très rarement sur les courses pour assister aux exploits de ses enfants. Mais il avait fait une exception, l’année dernière, sur le Tour de France, où Julian Alaphilippe avait remporté deux étapes et passé 14 jours avec le maillot jaune sur les épaules avant de finalement terminer à la 5e place du classement général.

We are very sad to hear of the passing of Jo Alaphilippe, father to Julian and uncle to Franck. The thoughts of the Deceuninck - Quick-Step family are with them. ⁰⁰While thanking you for your support, we would like all to respect their wish for privacy at this difficult time. pic.twitter.com/yUATafZW4C

