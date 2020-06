PSG : la montre à plus de 90.000 euros de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et le roi Pelé ont plusieurs points communs, entre autres le talent ballon au pied et le sponsor Hublot. L’attaquant du PSG est devenu l’un des ambassadeurs de la marque de luxe après le sacre des Bleus à la Coupe de monde 2018 en Russie.

L’horloger suisse est très présent dans le milieu de football. En plus d’avoir noué des partenariats avec plusieurs clubs (Juventus, Chelsea, Ajax Amsterdam…), Hublot est chronométreur officiel des compétitions internationales les plus prestigieuses comme la Coupe du monde, l’Euro ou encore la Ligue des champions.

Et dans cette quête de l’excellence, la marque a opté pour le prodige de Bondy, qui est le premier joueur en activité à représenter Hublot. Un privilège pour l’international français qui n’a pas hésité longtemps avant d’accepter cette collaboration. «Je suis un fan de leurs montres et de leur état d’esprit depuis longtemps», avait-il notamment confié. Et ce partenariat lui rapporterait environ un million d’euros par an.

Par conséquent, il n’est pas rare de voir Kylian Mbappé s'afficher avec des montres de la marque à son poignet. Dernièrement, il a pu être aperçu avec une King Gold Rainbow du modèle Spirit of Big Bang. Cette montre, dotée d’une nouvelle teinte d’or présentant une teinte plus chaude que le traditionnel or 18 carats, est sertie de plus de 300 diamants et dispose d’un verre saphir traitement anti-reflets, alors que le bracelet est en caoutchouc et en cuir d’alligator multicolore. Son prix ? 92 400 euros.

