Coronavirus : et si la fin de la Ligue des champions à Lisbonne n'avait pas lieu ?

Alors que le Final 8 de la Ligue des champions doit se disputer dans un peu plus d’un mois à Lisbonne, le gouvernement portugais a reconfiné quelques quartiers de la périphérie de la capitale.

Une décision qui laisse forcément planer le doute sur la tenue de la fin de la compétition européenne. Les rencontres doivent se dérouler dans les deux stades de la ville (Estadio de la Luz et Stade José-Alvalade).

Antonio Costa, le Premier ministre a annoncé un «devoir civique de confinement à domicile» dans les zones concernées avec des fermetures ciblées. Les habitants ne pourront sortir de leur domicile que pour aller travailler ou pour les achats de première nécessité et les rassemblements de plus de 10 personnes interdits.

Le Portugal a enregistré de nouveaux foyers de contagion, notamment dans la capitale et ses alentours. Si ce reconfinement ne remet pas en cause le Liga NOS, le championnat portugais, en revanche la question se pose pour la Ligue des champions. Surtout si rien ne s’arrange d’ici là.

D’autant que L’Equipe rapporte que l’UEFA n’a prévu aucun plan B. «L’UEFA est en contacts permanents avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales, a précisé l'institution au quotidien sportif. Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B. Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons si nous devons le faire.»

