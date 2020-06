«Je vais gagner ce combat» : Jon Jones pense battre facilement Francis Ngannou

Jon Jones a confié qu’il savait comment battre Francis Ngannou en cas d’affrontement dans les octogones de l’UFC prochainement.

La star américaine, qui n’a plus combattu depuis février dernier, a expliqué comment il devait s’y prendre pour contrer le Franco-camerounais qui reste sur une victoire lors de l’UFC 249, face au Surinamien Jairzinho Rozenstruik, avec un KO incroyable.

«Avec Francis Ngannou, c’est très simple, a lancé Jon Jones lors d’un podcast de Steve-O. Mettez-vous à l’aise en imaginant le pire des scenarios. Et le pire, il vous assommera et vous fracturera peut-être un os du visage. Dès que vous vous mettez cela en tête, ça devient plus facile.»

«S’il ne vous assomme pas et ne vous casse pas le visage, et si vous êtes intelligent, rapide, vous avez un menton, vous avez un grand mouvement de tête, vous pouvez lutter, a-t-il enchainé en détails. Il y a plusieurs façons de jouer.»

Jon Jones, qui a récemment rendu son titre UFC alors que le patron de la Ligue Dana White tente de le faire revenir sur sa décision, a révélé que pour battre Francis Ngannou, il fallait tout simplement survivre au premier round.

«Francis Ngannou est dangereux, oui, et je crois qu’il a une chance de me mettre KO. Disons-le, a-t-il expliqué. Mais, si je ne me fais pas assommer, je crois que je gagne ce combat. Je dois juste passer le premier round et je gagne ce combat.» Alors, à quand l’affrontement ?

Tout savoir sur l'actualité de l'UFC ICI