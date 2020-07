Grand Prix d’Autriche de F1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

A l’arrêt forcé pendant trois mois et demi en raison de la pandémie de coronavirus, qui a complétement chamboulé le calendrier, la Formule 1 va remettre le contact à l’occasion du Grand Prix d’Autriche désigné pour ouvrir cette saison pas comme les autres. La course sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h10 sur Canal+.

Si la crise sanitaire a provoqué une multitude de bouleversements au sein du paddock, elle n’a en rien altéré le statut de Lewis Hamilton. Sextuple champion du monde et triple tenant du titre, le Britannique demeure le favori pour décrocher la couronne mondiale, qui le ferait entrer encore un plus dans l’histoire. Un septième sacre permettrait au pilote Mercedes de rejoindre dans la légende Michael Schumacher, pilote le plus titré de la catégorie reine des sports automobiles.

Mais il aurait sûrement préféré que cette quête commence ailleurs que sur le Red Bull Ring de Spielberg, théâtre des deux premières des huit courses figurant pour le moment au calendrier. Avec une seule victoire à son actif en 2016, sur les 84 décrochées dans sa carrière, le tracé autrichien est loin d’être son terrain de jeu préféré. Au contraire de Max Verstappen, l’un de ses principaux rivaux dans la course au titre.

Le Néerlandais reste sur deux succès en Autriche et sera une nouvelle fois un candidat sérieux à la victoire, même s’il ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters en raison du huis clos imposée par la situation sanitaire. Interrogé sur les chances de s’imposer, Verstappen s’est toutefois voulu prudent. «Je ne m’attends pas à une victoire facile, a-t-il affirmé. Ce sera une lutte très dure pour remporter la course.»

Avec Mercedes, mais aussi Ferrari. Et notamment Charles Leclerc qui n’a sûrement pas oublié le dépassement limite du pilote Red Bull l’année dernière qui l’a privé de la première marche du podium. C’est donc avec un esprit de revanche que le Monégasque, devenu le leader de la Scuderia, se présentera sur la grille de départ. Reste à savoir si sa monoplace sera suffisamment compétitive pour jouer les premiers rôles dans un scénario loin d’être écrit à l’avance sur le circuit de Spielberg.

Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ce tableau des horaires @canalplus du WEEK-END #F1 qui arrive !!





On y est les ami(e)s... ON Y EST !!





1er Grand Prix F1 de la saison 2020 en Autriche, dès vendredi sur nos antennes ! #RDVau1erVirage #F1IsBack pic.twitter.com/vPs5FfjtGy — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) June 29, 2020

