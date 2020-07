JO 2020 : les handballeurs français disputeront le TQO en mars 2021

L’équipe de France de handball disputera le tournoi de qualification olympique, initialement prévu à Paris-Bercy mi-avril 2020 mais reporté à cause de la pandémie de Covid-19, à Montpellier du 12 au 14 mars 2021, a annoncé ce mercredi la Fédération française.

«Les Bleus disputeront finalement le TQO à Montpellier. Initialement programmé à l'AccorHotels Arena de Paris, le TQO se déroulera du 12 au 14 mars dans la majestueuse Sud de France Arena», a indiqué la FFH dans un communiqué sur le calendrier de l'équipe de France pour le début de la saison 2020-21.

La salle accueille les rencontres de gala des handballeurs montpelliérains, avec une jauge de 8.750 spectateurs.

Les joueurs de Guillaume Gille, qui a remplacé Didier Dinart après le fiasco de l'Euro 2020 (élimination au premier tour, après notamment une défaite contre le Portugal), affronteront la Croatie, vice-championne d'Europe 2020, le Portugal et la Tunisie. Pour voir Tokyo à l'été 2021, ils devront prendre l'une des deux premières places du TQO.

Avant ce rendez-vous crucial, les coéquipiers de Nikola Karabatic se réuniront début novembre pour deux rencontres de qualification pour l'Euro 2022, contre la Belgique le 5 à Chambéry et en Grèce le 8.

Puis ils enchaîneront fin décembre et en janvier par deux autres rencontres qualificatives pour l'Euro 2022 (le 6 ou le 7 janvier en Serbie et le 9 ou 10 janvier à Rouen contre la Serbie), et le Mondial 2021 en Egypte (13-31 janvier).

Retrouvez toute l'actualité des JO 2020 ICI