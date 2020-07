Liga : le Real Madrid peut frapper un gros coup

Le Real Madrid est sous pression. Après le match nul du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid, les hommes de Zinédine Zidane peuvent prendre quatre points d’avance sur les Catalans en cas de victoire sur Getafe jeudi soir.

Cette 33e journée de Liga ressemble à un véritable tournant cette saison en Espagne. Alors qu’ils sont parvenus à reprendre les rênes du championnat à la faveur d’une très belle série de cinq victoires consécutives depuis la reprise post Covid-19, les Merengue ont une occasion en or de faire un petit break sur le Barça, qui a été accroché à domicile par les Colchoneros (2-2), mardi.

Mais si le calendrier semble favorable au Real Madrid qui, après Getafe, affrontera Bilbao, Alaves, Grenade, Villarreal et Léganès (alors que le Barça sera opposé à Villarreal, l’Espanyol, Valladolid, Osasuna et Alaves) et pourrait se rapprocher de son premier titre de champion d’Espagne depuis 2017, Zinédine Zidane reste méfiant.

«C’est mon rôle de dire que l’on a encore rien gagné, a-t-il confié mercredi en conférence de presse. C’est la réalité, la vraie. Tant que la saison n’est pas finie, tant que tu n’es pas mathématiquement champion, tu ne peux rien faire. J’ai été joueur aussi dans ce rôle. Ce n’est pas parce qu’on a fait 3-4 bons résultats, que c’est plié.»

D’autant que même s’ils sont moins bien cette saison, les Catalans sont loin d’être hors course pour le moment. Il suffit d’un ou deux faux pas des Madrilènes pour qu’ils se relancent. Surtout qu’il reste encore pas mal de rencontres à disputer.

«Il manque six matchs, il y a 18 points en jeu. Nous sommes un point devant, rien de plus. Cela ne veut rien dire. On est sur la bonne voie, mais il faudra répéter ça jusqu'à la fin, a rappelé Zizou. Il n’y a aucun excès de confiance, personne ne va dire que c’est plié. J'ai été joueur, je suis passé par cette situation, j'ai vécu cette expérience. Je sais très bien ce que c'est, et les joueurs savent très bien qu'on a encore rien gagné.»

Et la prochaine chose qu'il faudra gagner, c'est ce derby contre Getafe. Une formation de la banlieue madrilène, actuellement 5e de Liga et invaincu depuis quatre rencontres (3 nuls et une victoire), qui vise une qualification pour la Ligue Europa de la saison prochaine.

