Novak Djokovic n’est plus positif au coronavirus

Un premier soulagement pour Novak Djokovic. Dans la tourmente après avoir contracté le coronavirus lors de l’Adria Tour qu’il a organisé dans les Balkans, le numéro 1 mondial a été testé négatif au Covid-19, tout comme son épouse.

«Novak Djokovic et son épouse Jelena sont négatifs au Covid-19. Les résultats des tests qu’ils ont tous les deux fait à Belgrade l’ont montré», a indiqué son entourage dans un communiqué, précisant que le couple, qui est resté isolé pendant une dizaine de jours à son retour de Zadar, n’a pas ressenti le moindre symptôme.

Le Serbe avait créé une immense polémique avec son tournoi d’exhibition, où le Bulgare Grigor Dimitrov, le Croate Borna Coric et le Serbe Viktor Troicki ont également été infectés. En cause, l’absence de gestes barrières et des distanciations sociales aussi bien dans les tribunes avec des spectateurs sans masques que sur les courts avec des embrassades entre les joueurs. A cela s’est ajouté des parties de foot et de basket, mais surtout une sortie en boîte de nuit, où certains ont fini torse nu.

Devant l’ampleur des critiques, Djokovic avait présenté ses excuses. «Je suis profondément désolé que notre tournoi ait pu causer de tels dommages». Et d’ajouter : «Nous avons eu tort, c’était trop tôt». Même si cet épisode pourrait laisser quelques traces, Novak Djokovic va désormais pouvoir passer à autre chose et retourner à l’entraînement pour préparer la reprise de la saison prévue mi-août.

