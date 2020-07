Fitness : voici les 3 disciplines à tester pour une silhouette affinée

Après un long confinement, les salles de sport sont enfin rouvertes depuis le 22 juin et offrent de nombreux programmes pour retrouver un corps musclé et sculpté en cette période estivale. Voici trois disciplines à découvrir dans la capitale.

le beautiful booty

© DR

Présentation. Pro du Pilates et du yoga, Marcia Segal, Mexicaine installée à Paris depuis plus de quinze ans, séduit grâce à son dynamisme et son énergie folle tous ceux qui passent la porte de son studio au style industriel. En découvrant le Reformer, cette fameuse machine Pilates qui ressemble de prime abord à un appareil de torture, on pourrait prendre peur. Mais cet accessoire se révèle être le partenaire idéal pour tonifier le corps et améliorer ses performances physiques. Sur des rythmes pop, on enchaîne une multitude d'exercices qui sollicitent tous les muscles, même ceux dont on ignorait l’existence. Harnaché à la machine, on alterne des séquences d’abdominaux, de gainage et de renforcement musculaire… et cela avec des poids fixés aux pieds ou des élastiques pour transpirer à grosses gouttes. La séance s’achève par des étirements et quelques minutes de méditation.

Combien ? 45 euros le cours, 350 euros le carnet de 10 séances, 650 euros les 20. Réservations ici.

Où ? Snake & Twist, 66 bis, rue Saint-Didier, Paris (16e).

le kalon Cardio Barre

© Kalon

Présentation. A toutes les femmes qui rêvent d’avoir un corps de danseuse à la fois affiné et tonifié, et de retrouver de la souplesse, le cours de cardio barre, mélange de Pilates, de cardio et de danse classique, est la solution. A l’aide d’haltères, d’un élastique et d’un swiss ball, on travaille les bras, les fessiers, l’intérieur des cuisses, les jambes et les abdos. Une discipline complète et intense que l’on pratique sur une musique dansante et entraînante, et qui permet, au fur et à mesure des séances, d’obtenir un port altier, d’allonger les muscles (bon complément si l’on pratique le running) et de renforcer la sangle abdominale. A l’origine du cardio barre et du projet Kalon, Sophie et Emma, deux danseuses professionnelles qui ont officié dans de célèbres cabarets parisiens comme le Lido ou le Moulin Rouge. Si elle intègre quelques positions et postures effectuées par les ballerines, comme les pliés et les arabesques, cette discipline est accessible à tous.

Combien ? 20 euros le cours d'une heure, 180 euros le carnet de 10 séances. Inscriptions ici.

Où ? Terrass’Hotel, 12-14, rue Joseph de Maistre, Paris (18e).

La barre au sol

© Andrane de Barry

Présentation. Aussi appelée «barre à terre», cette discipline a été créée par le chorégraphe russe Boris Kniaseff qui, faute de barres fixées au mur pour s’entraîner, a eu l’idée de transposer les mouvements de danse classique directement au sol. Des exercices que l’on exécute assis, ou allongé sur le dos et le ventre. Sous le regard bienveillant des professeurs (Audrey Roehrich, Camille Lélu, Yasna Stevovich), les élèves alternent pieds flex et pointes, retirés, développés, fouettés, ainsi que des séquences qui demandent de la coordination et des étirements profonds. Le tout sur de la musique classique. Cette pratique s’articule autour de trois piliers : le maintien, la grâce et l’endurance. Un objectif que tout le monde pourra atteindre avec un peu de patience et de persévérance. Après seulement quelques cours, les abdos sont redessinés et les jambes fuselées.

Combien ? 32 euros le cours d'une heure, 280 euros le carnet de dix séances. Réservations ici.

Où ? Le Tigre Chaillot Yoga Club & Spa, 17-19, rue de Chaillot, Paris (16e).

