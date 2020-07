Double finaliste à Roland-Garros, Robin Soderling a «cherché comment se suicider»

C’est un témoignage qui fait froid dans le dos. A la retraite depuis 2015, Robin Soderling, ancien n°4 mondial et double finaliste à Roland-Garros (2009 et 2010), est revenu, dans un entretien pour une radio suédoise, sur certaines périodes compliquées de sa carrière, qui ont failli le conduire au suicide.

Le Suédois est connu pour avoir infligé, en 8e de finale en 2009, sa première défaite à Rafael Nadal sur la terre battue de Roland-Garros. Avant d’être battu en finale par Roger Federer et d’échouer encore en finale l’année suivante face à l’Espagnol. Le point de départ d’une lente et longue descente aux enfers entre crises d’angoisse et blessures récurrentes qui ont gâché la fin de sa carrière.

«Je sentais une angoisse constante, cela me rongeait de l’intérieur. Je m’asseyais dans mon appartement et regardais dans le vide, sans comprendre. Le moindre bruit me mettait en panique. Quand le téléphone sonnait, je tremblais de peur», a confié Soderling.

Cette dépression a également pris le dessus sur les courts, où il voyait chaque défaite comme un terrible échec. «Il n’y avait que trois joueurs contre lesquels j’acceptais de perdre. Il fallait que je batte absolument les autres. Sinon je me voyais comme un raté», a-t-il ajouté.

Et le joueur suédois a touché le fond avant l’US Open 2011, quelques semaines après son sacre à Bastad contre David Ferrer, qui restera son dernier match sur le circuit. «Je ne faisais que pleurer. J’étais sur mon lit à l’hôtel, et dès que je songeais à entrer sur un court, j’étais en panique. J’ai compris que peu importe ma volonté, je ne pouvais pas. Même si on me mettait un pistolet sur la tempe», a indiqué l’ancien n°4 mondial.

Mal dans sa peau, il a alors pensé mettre fin à ses jours. «J’ai cherché comment se suicider sur Google», a-t-il déclaré. Rentré en Suède, il a entamé une longue convalescence avec l’espoir de reprendre la compétition. Mais après être resté plus de quatre ans sans jouer, il a décidé de raccrocher sa raquette en 2015.

Il veut désormais que son cas serve d’exemple. «On parle rarement des problèmes psychologiques dans l’élite du sport mondial. C’est pour cela que je souhaitais en parler. A ceux qui dédient leur vie au sport et à leurs parents, je dis qu’il faut s’entraîner dur mais dans la sérénité. Faites du sport, rêvez, mais même si vous réussissez, assurez-vous d’avoir autre chose à côté, d’avoir une vie.»

