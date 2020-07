Grand Prix d'Autriche : Valtteri Bottas impose la loi

Parti en pole position, Valtterri Bottas a mené de bout en bout le premier Grand Prix de la saison en Autriche pour s'imposer au terme d'une course à rebondissements devant Charles Leclerc et Lando Norris. Pénalisé de cinq secondes, Lewis Hamilton a dû se contenter de la 4e place.

L’ouverture de cette saison, retardée de trois et demi en raison de la pandémie de coronavirus, a réservé un incroyable scénario sur le Red Bull Ring de Spielberg. Avec le Finlandais dans le rôle principal. Au volant de sa Mercedes, nettement au-dessus de la concurrence, Bottas a su déjouer tous les pièges et les multiples entrées en piste de la voiture de sécurité pour signer le 8e succès de sa carrière, venu récompenser un week-end proche de la perfection.

Son coéquipier Lewis Hamilton ne peut en dire autant. Déjà rétrogradé de trois places sur la grille de départ, le Britannique, finalement en 5e position, s'est vu priver de sa 2e place , après avoir écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir poussé hors de la piste la Red Bull d'Alexander Albon. Et le sextuple champion du monde aura peut-être une discussion à ce sujet avec Bottas, qui a levé le pied dans les derniers tours.

Stratégie ou pas, cette initiative a privé Hamilton du podium. Pour le plus grand bonheur de Charles Leclerc et Lando Norris. Un résultat inattendu pour le Monégasque comme pour le Britannique. Alors que sa Ferrari a affiché de nombreuses limites depuis les premiers tours de roue en Autriche, Leclerc a tiré profit au maximum de sa monoplace et des incidents de course pour monter sur la deuxième marche du podium.

