Un cycliste victime d’un malaise cardiaque en pleine course

Lors de la course de Wortegem-Petegem (nord-ouest de la Belgique) samedi, un jeune cycliste belge est décédé suite à un malaise cardiaque, a rapporté l'agence Belga.

Agé de 20 ans, Niels de Vriendt, de la formation VDM Trawobo Cycling Team a été victime d’une attaque cardiaque pendant la course, indique l'agence de presse belge, qui cite la fédération flamande de cyclisme, Cycling Vlaanderen.

Sur Twitter, la Fédération belge a déploré «la perte tragique d'un jeune coureur» et présenté ses condoléances «à la famille, aux amis et aux coéquipiers» de Niels de Vriendt.

Another tragic loss of a young rider today





We want to express our heartfelt condolences with the family, friends and teammates of Niels de Vriendt https://t.co/qNNd5fD3vv

— Belgian Cycling (@BELCycling) July 4, 2020