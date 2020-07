Coronavirus : le marathon de Paris encore reporté

Contrairement à New York et Berlin, le marathon de Paris devrait bien avoir lieu. Initialement prévu le 5 avril dernier, il avait été reporté une première fois au 18 octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Mais les organisateurs ont été contraints de revoir leur plan et de décaler à nouveau le départ au 15 novembre.

«Afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions le Schneider Electric Marathon de Paris, nous avons décidé en concertation avec la Mairie de Paris et la préfecture de police de Paris, de décaler la date de l'événement», ont-ils expliqué dans un communiqué.

«Nous sommes bien conscients des désagréments causés par cette situation exceptionnelle et des impacts sur votre organisation. Nous vous remercions de votre patience et mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions», ont-ils ajouté, alors que plus de 50 000 participants sont attendus dans les rues de la capitale.

Annulé à la dernière minute le 5 mars dernier, le semi-marathon a lui aussi été repoussé pour finalement se courir le 18 octobre et non plus le 6 septembre.

L’ensemble des participants, au semi-marathon et au marathon, seront automatiquement inscrits. Ceux qui ne seront pas disponibles à ces nouvelles dates ont 15 jours pour se manifester auprès des organisateurs et bénéficieront d’un avoir valable jusqu’au 31 décembre 2021 pour participer à toute épreuve organisée par A.S.O. Si l'avoir n’est pas utilisé entièrement, ils seront alors remboursés des sommes restantes.

Nouvelle date pour le Schneider Electric Marathon de Paris. Plus d’informations sur le lien ci-dessous



New date for Schneider Electric Marathon de Paris. All of the latest information on the link below



https://t.co/bETJ12a6xy

https://t.co/yp3y78bfgU #ParisMarathon pic.twitter.com/jFcK9QXp1s — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) July 6, 2020

