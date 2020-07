Mike Tyson a perdu plus de 30 kilos avant son retour sur le ring

Mike Tyson a confié qu’il avait perdu 31 kilos depuis qu’il a commencé à s’entraîner dans l’optique de remonter sur les rings de boxe à l’âge de 54 ans.

Depuis plusieurs mois, les vidéos d’entraînements (assez incroyables) du boxeur américain, champion du monde des poids lourds, tournent sur les réseaux sociaux et impressionnent par leur intensité. Et Iron Mike a bien travaillé puisqu’il a retrouvé le poids qu’il faisait au sommet de sa carrière, à savoir 100 kilos. «Je viens de passer de 131 kilos à 100 et je me sens bien», a-t-il confié lors d’un live vidéo avec FightHype.

Lorsqu’il dominait la catégorie reine de la boxe entre 1986 et 1990 et en 1996 lorsqu’il a retrouvé le titre de champion du monde WBA, Mike Tyson faisait en effet ce poids.

Mais 15 ans après son dernier combat (une défaite contre Kevin McBride), l’Américain, qui pourrait affronter Evander Holyfield (un accord n’a pas été trouvé mais un troisième combat entre les deux hommes est ce qu’il y a de plus probable à leur actuelle) s’était retrouvé en surpoids et avait atteint les 131 kilos.

A titre de comparaison, Mike Tyson pèse moins que l’actuel champion du monde des poids lourds (WBA, IBO, IBF) Anthony Joshua. Au moment de récupérer ses ceintures mondiales en Arabie Saoudite, contre Andy Ruiz en décembre dernier, le Britannique faisait 107 kilos.

