Roger Federer lance les premières sneakers à son nom

A cette période de l’année, Roger Federer devrait être sur les courts de Wimbledon. A la conquête d’un 21e titre du Grand Chelem. Mais le Majeur sur le gazon londonien a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Le Suisse en a alors profité pour lancer les premières sneakers à son nom.

Comme Stan Smith ou encore Michael Jordan avant lui, le numéro 4 mondial a désormais sa propre paire des chaussures, tout simplement baptisée «The Roger». «Inspiré du tennis», ce modèle a été créée par la marque suisse On, spécialiste des chaussures de course et de trail, avec laquelle le sportif le mieux payé du monde s’est associé fin 2019.

Au niveau du design, le maître-mot a été «sobriété», avec des baskets entièrement blanches et vierges de tout logo. Mais il ne s’agit pas de chaussures pour jouer au tennis. «Je voulais des sneakers uniquement lifestyle, très confortables et ultra légères», a indiqué Federer en pleine convalescence.

Ce premier modèle est vendu 240 euros. Mais il est édité à seulement 1 000 paires numérotées qui seront attribuées par tirage au sort. A l'instar de ses prestigieux prédécesseurs, le succès sera-t-il au rendez-vous ? «On ne sait pas où ça va nous emmener, peut-être que ça s’arrêtera très vite ou peut-être, c’est ce dont on rêve, qu’elle va nous accompagner pendant longtemps», a confié Roger Federer, qui fêtera ses 39 ans en août.

Mais s’il a dû subir deux opérations du genou droit pendant le premier semestre et que sa saison est d’ores et déjà terminée, il a bien l’intention de revenir sur les courts en 2021. Avec comme objectif les JO de Tokyo mais surtout Wimbledon. «Clairement, un de mes gros objectifs, et c’est pour ça que je fais de la rééducation tous les jours et que je travaille très dur, et que je me prépare à faire un bloc de préparation physique de vingt semaines cette année, c’est, je l’espère, de rejouer à Wimbledon l’année prochaine», a-t-il insisté. Le rendez-vous est déjà pris.

Introducing THE ROGER Centre Court 0-Series. The all-day tennis-inspired sneaker created with @RogerFederer. Available first as an ultra-limited, individually numbered pre-release. Enter the raffle now – entries close in less than 48 hours. https://t.co/ZyM8tw4X2S #THEROGER pic.twitter.com/40W2s3UKM5 — On (@on_running) July 6, 2020

