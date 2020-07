Pour Juninho, «Neymar est allé au PSG pour l’argent»

Juninho s’est montré très critique envers Neymar dans une interview au Guardian mardi, estimant qu’il n’avait signé au «PSG que pour l’argent.»

L’actuel directeur sportif de l’OL a d’abord pointé du doigt la «culture de la cupidité» de la société brésilienne avant de s’en prendre à son compatriote qui serait victime de ce schéma.

«Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l’argent, a regretté l’ancien spécialiste des coups francs au quotidien britannique. En Europe, la mentalité est différente. (...) Regardez Neymar. Il n’est allé au PSG que pour l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait. Aujourd’hui, il veut partir avant la fin de son contrat, alors qu'il serait temps pour lui de rendre la pareille, de montrer de la gratitude. C'est donnant-donnant.»

Juninho Pernambucano: 'There are thousands of George Floyds in Brazil' https://t.co/yOvuzYoJyV — The Guardian (@guardian) July 7, 2020

Une situation que Juninho déplore alors qu’il préférerait voir Neymar beaucoup plus impliqué sur le terrain avec le club de la capitale. Pour lui, la star du Brésil, ex-joueur du FC Barcelone devrait «donner tout ce qu’il peut sur le terrain, montrer un investissement, un sens des responsabilités et un leadership de tous les instants.»

Toutefois, s’il a pointé du doigt ce «cupidité» de la part de «Ney», il a tout de même loué ses qualités techniques. «Le joueur fait partie des trois meilleurs de la planète, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, a-t-il admis. Il est rapide, robuste. Il peut marquer et donner des passes décisives comme un numéro 10. Mais en tant qu’homme, je pense qu'il doit se remettre en question et grandir. Aujourd'hui, il se contente de faire ce que la vie lui a appris.»

Retrouvez toute l'actualité du football ICI