PSG : Le Havre, Saint-Etienne, Lyon… le programme complet des matchs en juillet

Le PSG et ses supporters ont les yeux rivés sur Lisbonne et la Ligue des champions. Mais avant le Final 8 dans la capitale portugaise, le club de la capitale a plusieurs rendez-vous programmés avec trois matchs amicaux et les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue.

Après quatre mois d’interruption, à cause de la pandémie de coronavirus, les hommes de Thomas Tuchel joueront un premier match amical, le dimanche 12 juillet, contre Le Havre, pensionnaire de Ligue 2 et entraîné par Paul Le Guen. En raison de la situation sanitaire, seulement 5 000 spectateurs pourront assister à la rencontre au Stade Océane, avec port du masque obligatoire jusqu’à l’accès au siège, placement libre en tribune et une distanciation nécessaire entre les groupes de spectateurs.

Le champion de France disputera ensuite deux autres matchs de préparation au Parc des Princes. Les adversaires n’ont pas encore été officialisés, mais il devrait s’agir du Shamrock Rovers (Irlande), le vendredi 24 juillet, et du Celtic Glasgow (Ecosse), le mardi 21 juillet.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers enchaineront, trois jours plus tard, avec la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, qui sera le premier match officiel dans l'Hexagone depuis la crise sanitaire, puis la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon, le vendredi 31 juillet. Les deux matchs se joueront au Stade de France.

Le programme du PSG

Dimanche 12 juillet : Le Havre-PSG à 19h sur beIN SPORTS

Vendredi 17 juillet : PSG-Shamrock Rovers à 18h sur beIN SPORTS

Mardi 21 juillet : PSG-Celtic Glasgow à 18h sur beIN SPORTS

Vendredi 24 juillet : PSG-Saint-Etienne, finale de la Coupe de France, à 20h55 sur France 2 et Eurosport 2

Vendredi 31 juillet : PSG-Lyon, finale de la Coupe de la Ligue, à 20h55 sur France 2 et Canal+ Sport

