Ligue 1 : pourquoi le premier match du PSG est reporté

La nouvelle saison de Ligue 1 va s’ouvrir le week-end du 22 et 23 août. Mais le PSG risque de devoir patienter un peu plus longtemps avant de devoir retrouver les pelouses du championnat de France.

Alors que le club de la capitale doit recevoir Metz lors de la 1ère journée, la rencontre devrait être reportée. Les hommes de Thomas Tuchel sont en effet toujours engagés en Ligue des champions, dont le «Final 8» se tiendra à Lisbonne (Portugal) à partir du 12 août, début des quarts de finale, jusqu’au 23 août, date de la finale.

Même si Paris, qui connaîtra son adversaire, ce vendredi 10 juillet, pour les quarts, était éliminé avant la finale, ce premier match devrait avoir lieu à une date ultérieure.

Lyon est également concerné par un éventuel report. Le club rhodanien est, lui aussi, en course dans la plus prestigieuse compétition européenne et doit disputer son 8e de finale retour contre la Juventus Turin le 7 ou 8 août prochain. En cas de qualification, l’OL, vainqueur à l’aller (1-0), verrait son match de la 1ère journée être repoussé.

