Photos : Usain Bolt dévoile le prénom et le visage de sa fille

Usain Bolt a dévoilé mardi les premières photos de sa fille, née en mai dernier, qu'il a nommé Olympia Lightning Bolt.

La petite princesse, née le 18 mai dernier, porte donc le surnom du multiple champion du monde du 100 et 200 mètres, désormais à la retraite. Le Jamaïcain l'a en effet indiqué dans un post instagram, le jour des 30 ans de sa compagne Kasi Bennett.

«Je souhaite un joyeux anniversaire à ma petite amie Kasi, et je veux faire savoir que je suis heureux de passer cette journée spéciale avec toi. Je ne veux que ton bonheur et continuerai de faire de mon mieux pour te faire sourire. Maintenant que nous avons commencé un nouveau chapitre avec notre fille Olympia Lightning Bolt, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, mais rassurez-vous, je serai le ROC de cette famille (…)».

Le 18 mai dernier, jour de la naissance d'Olympia Lightning, ce n’est d’ailleurs pas Usain Bolt qui a fait l’annonce mais le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness via Twitter.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020