Ligue 1 : voici le calendrier complet de l’OM

Le calendrier 2020-2021 a été dévoilé jeudi par la Ligue de football professionnel. Découvrez toutes les rencontres de l’Olympique de Marseille.

Deuxième derrière le PSG en 2019-2020, l'OM tentera de confirmer sa belle saison, même si elle s'est achevée plus tôt que prévu à cause de la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète.

Les hommes d'André Villas-Boas lanceront leur saison avec la réception de Saint-Etienne (23 août) et un déplacement à Brest (30 août) puis ils auront un enchainement très spécial. Dès la 3e journée, les Olympiens iront défier le PSG (13 septembre) avant la réception de Lille (20 septembre) et de Metz (27 septembre) et un déplacement à Lyon (octobre).

Pour ce qui est des matchs retour, les Marseillais recevront Paris lors de la 24e journée (7 février) puis recevront Lyon lors de la 27e journée (28 février).

1re journée

23 août : OM - Saint-Etienne

2e journée

30 août : Brest - OM

3e journée

13 septembre. : PSG - OM

4e journée

20 septembre : OM - Lille

5e journée

27 septembre : OM - Metz

6e journée

4 octobre : OL - OM

7e journée

18 octobre : OM - Bordeaux

8e journée

25 octobre : Lorient - OM

9e journée

1er novembre : OM - Lens

10e journée

8 novembre : Strasbourg - OM

11e journée

22 novembre : OM - Nice

12e journée

23 novembre : OM - Nantes

13e journée

6 décembre : Nîmes – OM

14e journée

13 décembre : OM - Monaco

15e journée

16 décembre : Rennes - OM

16e journée

20 décembre : OM - Reims

17e journée

23 décembre : Angers - OM

18e journée

6 janvier : OM - Montpellier

19e journée

10 janvier : Dijon - OM

20e journée

20 janvier : OM - Nîmes

21e journée

24 janvier : Monaco - OM

22e journée

31 janvier : OM - Rennes

23e journée

3 février : Lens - OM

24e journée

7 février : OM - PSG

25e journée

14 février : Bordeaux - OM

26e journée

21 février : Nantes - OM

27e journée

28 février : OM - OL

28e journée

7 mars : Lille - OM

29e journée

14 mars : OM - Brest

30e journée

21 mars : Nice - OM

31e journée

4 avril : OM - Dijon

32e journée

11 avril : Montpellier - OM

33e journée

18 avril : OM - Lorient

34e journée

25 avril : Reims – OM

35e journée

2 mai : OM – Strasbourg

36e journée

9 mai : Saint-Etienne - OM

37e journée

16 mai : OM - Angers

38e journée

23 mai : Metz - OM

