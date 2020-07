Ligue des champions : Quel adversaire pour le PSG en quart de finale ?

Le PSG fait partie des quatre équipes assurées de faire le voyage à Lisbonne (Portugal) pour le Final 8 de la Ligue des champions (12-23 août). Et le club de la capitale connaîtra, ce vendredi, son futur adversaire pour les quarts de finale lors du tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse.

Avec le champion de France, le RB Leipzig (Allemagne), l’Atalanta Bergame (Italie) et l’Atlético Madrid (Espagne) ont déjà leur billet en poche pour la capitale portugaise. Et ses trois formations sont susceptibles de se dresser sur la route des hommes de Thomas Tuchel.

Mais les Parisiens pourraient être contraints de patienter quelques semaines supplémentaires pour être fixés sur l’identité précise du club qu’ils devront affronter, s’ils héritent de l’un des vainqueurs des quatre derniers huitièmes de finale restant à jouer (7-8 août).

Et, de retour en quarts après quatre ans d’absence, Paris n’est pas à l’abri de tomber sur un très gros morceau au regard des équipes encore en course avec le Bayern Munich, tout frais champion d’Allemagne et présenté comme le favori, mais aussi le Real Madrid, vainqueur de quatre des six dernières éditions, Manchester City entraîné par Pep Guardiola, le FC Barcelone de Lionel Messi ou encore la Juventus Turin emmenée par Cristiano Ronaldo. Une confrontation 100% franco-française entre Paris et Lyon est également possible si le club rhodanien, vainqueur à l’aller fin février (1-0), venait à éliminer la Juve.

Le tirage au sort étant réalisé en une seule fois, le PSG connaîtra également son potentiel adversaire en demi-finale en cas de qualification. Et, malgré les départs d'Edinson Cavani et Thomas Meunier, qui n’ont pas prolongé leur contrat expirant au 30 juin, il ne s’interdit pas de rêver. «Si ce sera plus difficile en Ligue des champions, clairement oui, mais impossible, non», a lancé l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, lors de sa conférence de presse de reprise. D’autant qu’avec ce format inédit, qui se jouera sur des matchs uniques à élimination directe, Neymar, Kylian Mbappé et compagnie ne sont qu’à trois victoires d’un sacre européen…

Toujours faim de buts, de défis, de victoires...





On vous propose de suivre un entraînement en compagnie de @KMbappe pic.twitter.com/ZzJ8m4l5dv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2020

Retrouvez toute l’actualité du PSG ICI