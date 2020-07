L'aventurier Mike Horn repart en Arctique

Sept mois après son expédition infernale en Arctique, durant laquelle il a failli mourir, l'aventurier est reparti à l'aventure pour une mission scientifique de deux mois.

«L'inconnu ne me fait assez peur pour m'empêcher de continuer à explorer le monde», a déclaré l'aventurier de 53 ans, dans un post sur Instagram, vendredi 10 juillet.

Il est parti de Brest, à bord du voilier «Pangea» en direction de l'Arctique. Le navigateur Bernard Stamm le déposera sur des glaciers, à 558 km en dessous du Pôle Nord, raconte France 3 Bretagne. L'aventurier aura pour mission d'«observer les baleines et les conséquences du confinement sur leur mode de vie», ainsi que «revoir les ours polaires qui sortent d'hibernation».

UNe mission de documentation

Il collectera les données pour la Fondation Océan Alliance, qui étudie les baleines. Le duo est également chargé de poser des balises météorologiques pour surveiller l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers arctiques, pour le compte des Nations Unies.

Durant le mois de juillet, les youtubeurs Grand JD et Antoine Jansses les rejoindront pour filmer les glaciers et sensibiliser les plus jeunes aux dangers climatiques.