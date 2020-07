«C’est le meilleur avec les filles» : Richard Gasquet se moque de Benoît Paire

Lors d’un match de l’UTS, un tournoi d’exhibition, Richard Gasquet a confié que son adversaire du jour, Benoît Paire était un professionnel de la drague avec les femmes.

Lors de cette rencontre de cetUltimate Tennis Showdown, un tournoi francophone disputé pendant la suspension du circuit suite à la pandémie de Covid-19, les deux Français se sont affrontés. Et lors d’un changement de côté, le Biterrois a confié quelques secrets sur l’Avignonnais. Notamment en ce qui concerne les femmes.

«C’est le meilleur avec les filles, c’est mon maître, a ainsi lancé Richard Gasquet hilare. Qu’il ait les cheveux rose ou jaune, il assure. A côté de lui, je suis un enfant !» Il faut dire que Benoît Paire est réputé pour avoir eu de nombreuses conquêtes dont de très connues (les chanteuses Shy’m et Pauline).

"With girls, he's the best I know. Pink hair, grey hair - he doesn't miss. I'm the past and he's the future."@richardgasquet1 revealed a few inside secrets about @benoitpaire at the changeover... #UTShowdown pic.twitter.com/qK16xD8bKc

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 11, 2020