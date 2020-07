PSG : Neymar et Kylian Mbappé alignés d'entrée contre le Havre

C'est la rentrée pour le PSG. A un mois de son quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, le club de la capitale affronte Le Havre, ce dimanche, en match amical. Et Thomas Tuchel a sorti l'artillerie lourde.

Pour ce premier match depuis plus de quatre mois, l'entraîneur allemand a décidé d'aligner d'entrée Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars parisiennes seront accompagnés sur le front de l'attaque par Mauro Icardi, dont l'option d'achat a été lévée, et Angel Di Maria.

Les deux argentins seront accompagnés par leur compatriote Leandro Paredes titularisé dans l'entrejeu avec Ander Herrera. En défense, Marquinhos, qui porte le brassard de capitaine, et Presnel Kimpembe occuperont l'axe, alors que Thilo Kherer et Mitchel Bakker, en l’absence de Juan Bernat et Layvin Kurzawa ménagés, évolueront respectivement sur le côté droit et le côté gauche.

Ce rendez-vous est le premier des trois matchs de préparation qui doit mener le champion de France aux finales de la Coupe de France contre Saint-Etienne (24 juillet) et de la Coupe de la Ligue face à Lyon (31 juillet), mais surtout au Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne.

Mais avant de se rendre dans la capitale portugaise, Thomas Tuchel est soucieux d'éviter les blessures pour arriver le mieux armé possible. «Le plus important, c'est de rester ensemble grande blessure, de retrouver notre rythme. C'est très compliqué, on doit rester très attentif avec la santé des joueurs», a-t-il indiqué, alors que le PSG sera également opposé aux Belges de Waasland-Beveren (17 juillet) et aux écossais du Celtic Glasgow (21 juillet). Dans cette optique, il devra fortement remanier son équipe en seconde période.