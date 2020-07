Vidéo : «Fight Island», Usman, Volkanovski, Yan… le résumé complet de l'UFC 251

Une première réussie. L’UFC 251, qui se déroulait dimanche sur la fameuse «Fight Island», créée à Abou Dhabi, aura réservé une très belle soirée pour cette première. De bons augures pour les suivantes.

Sur l’île de Yas, où se trouve notamment le célèbre circuit de Formule 1, les combats de la soirée n’ont pas été historiques mais ont été tout de même très intéressants. Notamment le main event entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal.

“We’re gonna run it back.”





Kamaru Usman and Jorge Masvidal all class after going the distance at #UFC251 @espnmma pic.twitter.com/6yPDAmkYD4

— SportsCenter (@SportsCenter) July 12, 2020