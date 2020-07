Vidéo : Haaland se fait virer d'une boîte de nuit

L’attaquant star du Borussia Dortmund Erling Haaland s’est fait virer d’une boîte de nuit en Norvège samedi soir.

Actuellement en repos en Norvège après la fin de saison en Allemagne et ses six premiers mois sous les couleurs de Dortmund, la pépite norvégienne est donc rentrée chez elle pour profiter du bon temps et de ses amis. Un peu trop d’ailleurs.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. pic.twitter.com/piZB5fvS3e

— FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020