Espagne : le Real Madrid si près, si loin du sacre

Zinédine Zidane et le Real Madrid, qui affrontent Grenade lundi soir lors de la 36e journée de Liga, sont tout proche de remporter un 34e titre mais ils restent sous la pression extrême du Barça.

Sur la tableau «tactique» dans le vestiaire des Madrilènes, il doit être écrit en gros «Encore deux victoires». Deux victoires qui permettraient aux Merengue de décrocher un nouveau titre, le premier depuis 2017. Le second pour «Zizou» en tant qu’entraîneur.

Mais avant d’y penser, le Real Madrid doit remporter ses deux prochaines rencontres contre deux formations (Grenade et Villarreal) qui luttent pour une place européenne (Ligue Europa). Pas forcément ce qu'il y a de plus simple même si les coéquipiers de Karim Benzema sont invaincus depuis la reprise de la Liga (8 victoires).

D'autant que depuis quelques matchs, les Madrilènes sont peut-être dominateurs dans le jeu et sont plutôt séduisants mais le problème, c'est qu’ils n’arrivent plus à marquer dans le jeu. Certes, lors du dernier match contre Alavés (2-0), Asensio a marqué le second but de la partie sur un service de Benzema, les trois précédents buts des joueurs de la capitale espagnole sont des pénalties.

Un manque de réalisme qui pourrait se renouveler contre les Andalous lundi soir. Si Karim Benzema sera bien présent, son état inquiète après le coup reçu sur la nuque contre Alavés. Eden Hazard lui, semble encore à court physiquement et a encore du mal à se montrer décisif. Lucas Vazquez joue pratiquement latéral droit désormais pour suppléer Dani Carvajal. Vinicius et Rodrygo font la différence dans le jeu mais pour marquer, c’est encore autre chose. Enfin, Gareth Bale semble apprécier son statut de remplacer. Donc hormis Asensio qui a marqué lors du dernier match, c’est assez inquiétant.

Gareth Bale après que Zidane ait fait son cinquième changement hier soir pic.twitter.com/LOICWugEKs — BeFoot (@_BeFoot) July 11, 2020

Le Barça, qui est revenu à un point en attendant le match du Real contre Grenade, va scruter ça de près. D'autant qu'il n'attend qu'un faux pas pour mettre la pression sur le Real.