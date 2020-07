La NBA tease le retour de la ligue avec des images des derniers préparatifs

La «bubble» de Disney World, en Floride, est prête. La NBA a publié dimanche une courte vidéo montrant les coulisses et les préparatifs impressionnants pour la reprise de la saison fixée au 30 juillet.

Les joueurs des 22 équipes qui vont s'affronter à Orlando sont arrivés en début de mois sur place. Sur la séquence publiée par la ligue, une partie du dispositif mis en place pour terminer l’exercice 2019-2020 est dévoilée au public. On constate notamment que des parquets vont être installés un peu partout pour permettre aux athlètes de s'entraîner. La Grande ligue a également communiqué sur la qualité des mesures sanitaires et des infrastructures.

Welcome to a #WholeNewGame in Orlando!





NBA Restart begins July 30th with daily & nightly games on ESPN, TNT, ABC, NBA TV & NBA League Pass! pic.twitter.com/a59F6o9T97

— NBA (@NBA) July 12, 2020