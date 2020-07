Racisme : les Redskins de Washington changent leur nom

La franchise NFL des Washington Redskins a indiqué lundi qu’elle allait changer son nom, critiqué depuis de nombreuses années en raison de sa connotation raciste.

La mort de George Floyd a vivement fait bouger certaines choses aux Etats-Unis , qui sont en plein examen de conscience pour repenser leur rapport à leur passé raciste, et notamment dans le domaine sportif où plusieurs équipes ont décidé de changer de nom ou de modifier leur logo, très critiqués.

C’est donc le cas de l’équipe de la capitale américaine dont le nom signifie «peaux rouges». Plusieurs associations amérindiennes ont longtemps réclamé la suppression de ce nom pour racisme sans obtenir gain de cause.

«Le 3 juillet, nous avons annoncé le début d’un examen approfondi du nom de l’équipe, peut-on lire dans un communiqué. Aujourd’hui, nous annonçons que nous allons abandonner le nom et le logo des Redskins après la fin de cet examen.» Pour le moment, aucun nom n'a été indiqué.

Le propriétaire de l’équipe «Dan Snyder et le coach Rivera travaillent en étroite collaboration pour développer un nouveau nom et une nouvelle approche visuelle, poursuit le communiqué. Nous souhaitons tenir informés nos sponsors, nos fans, et les habitants de notre cheminement de pensée.»

Il aura notamment fallu que les investisseurs et partenaires des Redskins ne se plaignent et demandent le retrait du nom pour que les dirigeants de la franchise NFL ne se décide. L’entreprise FedEx, qui possède les droits de naming du stade de l’équipe jusqu’en 2025, a aussi demandé ce retrait pour 2021.