Liga : Le Real Madrid champion d’Espagne si…

Le Real Madrid touche au but. Avec quatre points d’avance sur Barcelone à deux journées de la fin, les coéquipiers de Karim Benzema, qui restent sur neuf succès consécutifs, ont une main sur le titre de champion d’Espagne. Et ils pourraient poser la deuxième et être sacrés, dès jeudi, face à Villarreal.

«On n’a encore rien gagné. On verra ce qu’il va se passer jeudi». Zinedine Zidane préfère rester prudent et ne veut pas crier victoire trop tôt. Mais le Real est sur la voie royale pour décrocher le 34e titre de son histoire. Et l’affaire sera réglée si les Merengues enchaînent une nouvelle victoire, ce jeudi, lors de la venue de Villarreal (5e), qui reste sur une défaite à domicile contre la Real Sociedad. Peu importe le résultat du Barça qui reçoit Osasuna dans le même temps.

Un match nul pourrait également être suffisant aux protégés de Zidane si Barcelone ne parvient pas à s’imposer contre le club de Pampelune. Un revers des Blaugranas, qui seront privés d’Antoine Griezmann blessé, offriraient même le titre au Real Madrid, quel que soit son résultat.

En revanche, si le Real Madrid ne parvient pas à battre le «sous-marin jaune» et que le club catalan empoche les trois points, tout se jouera, dimanche, lors de l’ultime journée avec le Real Madrid qui se déplace à Leganés (18e) et Barcelone qui jouera sur la pelouse d’Alavés (17e).