Tour de France : Un programme chargé pour Julian Alaphilippe avant la Grande Boucle

Les cyclistes se préparent à remonter en selle pour la reprise de la saison début août. C’est le cas de Julian Alaphilippe qui aura un programme particulièrement copieux jusqu’au Tour de France avec au menu les Strade Bianche, Milan-San Remo ou encore le Citérium du Dauphiné.

Après plusieurs semaines de confinement et de repos forcé, le Français a des fourmis dans les jambes. Et s’il a pu reprendre l’entraînement depuis plus d’un mois, il a désormais hâte d’enfourcher son vélo en compétition. «Je brûle d’envie (de) reprendre la saison afin de voir comment je me sens et ce que je peux réaliser», a indiqué le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step, qui a eu la douleur de perdre son père fin juin.

Ce nouveau départ le mènera dans un premier temps en Italie, où il est actuellement en stage, avec les routes poussiéreuses des Strade Bianche (1er août) qu’il connaît parfaitement pour y avoir triomphé l’année dernière. «Gagner ici l’an dernier a été un sentiment incroyable, l’un des meilleurs de ma saison. J’adore le parcours et l’atmosphère des Strade Bianche et il sera intéressant de commencer la saison là-bas», a déclaré le héros du dernier Tour de France. Il enchaînera la semaine suivante avec Milan-SanRemo (8 août) dont il est également le tenant du titre après sa victoire sur la 110e édition.

Il prendra ensuite la direction de l’Hexagone pour entamer sa préparation pour le Tour de France avec le Critérium du Dauphiné (12-16 août), qui précédera le Championnat de France dans le Morbihan. «Le Dauphiné est la meilleure préparation pour le Tour de France, a-t-il confié. Ce sera une édition spéciale, avec de nombreuses étapes difficiles, mais ça ne m’effraye pas et j’adorerais remporter à nouveau une étape, comme l’an passé.»

Et ainsi débarquer dans les meilleures dispositions à Nice pour le départ de la Grande Boucle (29 août-20 septembre), où il sera très attendu et l’une des principales attractions après son épopée de l’an dernier avec ses deux victoires d’étapes et ses 14 jours passés avec le maillot jaune sur les épaules.