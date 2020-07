Vidéo : «J’arrive suc***», Tyson Fury provoque encore Deontay Wilder

Le boxeur Tyson Fury a posté, mercredi, sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle il interpelle Deontay Wilder, qu’il doit affronter prochainement pour la troisième fois.

Le Britannique, désormais détenteur de la ceinture WBC des poids lourds après avoir battu l’Américain lors de leur deuxième combat en février dernier (après un premier combat nul entre les deux en décembre 2018), est connu pour être le plus grand «trashtalker» de la boxe actuelle.

Dans la vidéo, on aperçoit le «Gypsy King» en train de s’entraîner puis lancer un «I’m coming for you sucker» («J’arrive suc***»). Une nouvelle provocation de la part de Tyson Fury qui a multiplié les sorties ces derniers mois.

Deontay Wilder et lui devaient se retrouver ce 18 juillet à Las Vegas pour un troisième combat mais la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète a contrecarré leur plan. Les deux boxeurs pourraient s’affronter en décembre même si la date n’a pas encore été officialisée.