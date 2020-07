NBA : quand les joueurs invitent leurs fans dans la «Bulle» de Disney à Orlando

Plus que 15 jours avant la reprise. Dans la «Bulle» de Disney à Orlando (Floride), les 22 franchises se préparent à terminer la saison, à partir du 30 juillet, et certains joueurs partagent leur quotidien dans ce dispositif mis en place pour se préserver du coronavirus.

Parmi les NBAers qui diffusent leur expérience floridienne, le Français du Magic d’Orlando Evan Fournier et le rookie des Sixers de Philadelphie Matisse Thybulle. Ce dernier a même lancé une série sur sa chaîne YouTube.

Le premier épisode démarre début juillet, quand les joueurs ont rallié la Floride. Quelques valises et l’américano-australien prend l’avion en compagnie de ses coéquipiers. En amont et sur place, la Grande ligue a tout mis en oeuvre pour réduire les risques d’infection.

Un par un, les joueurs sont escortés à leur hôtel où ils prendront leur quartier pour les prochaines semaines. La NBA a sorti le grand jeu, d’abord en privatisant une partie du parc d’attraction, mais aussi pour l’accueil des protagonistes.

A leur arrivée sur le site, les NBAers sont briefés sur les conditions d’hébergement et les mesures sanitaires a adopter dans la «Bulle». Ils sont directement testés et si le résultat est négatif, ils peuvent rejoindre leur chambre où des sacs préparés par la NBA ou leur franchise les attendent.

Confiseries, jeux, tablettes, masques, couverts, compléments alimentaires et gel hydroalcoolique notamment se trouvent dans leurs besaces. Dans la série filmée par Evan Fournier, le staff du Magic a soigneusement déposé dans la salle de bain du tricolore les médicaments et autres vitamines à ingérer, accompagnés de consignes.

Tout est fait pour limiter les contacts entre les joueurs et encore plus avec le personnel. Chaque membre porte un masque et n’a quasiment aucun contact avec les basketteurs. Comme le montre une séquence de Matisse Thybulle, les repas sont déposés au pied des portes des chambres.

Evan Fournier trouve également sur place des installations pour s’entraîner dans sa chambre. Même les douches ont été adaptées pour ces joueurs car beaucoup sont très grande taille. Tout est fait pour qu’ils se sentent au mieux dans cet espace où ils passeront le plus de temps. C’est d’ailleurs le seul endroit où ils peuvent circuler sans masque.

Les joueurs ont également deux kits à disposition pour prendre leur température avant de sortir de leur chambre. Chaque jour, ils sont contrôlés par l’équipe médicale de la NBA.

Une fois hors de leur chambre, les joueurs sont de nouveau testés avant de prendre part à leur entraînement. Les contacts entre eux sont limités et ils se préparent sur une chaise, à bonne distance de leurs coéquipiers.

Une fois prêt pour l’entraînement, ils peuvent évidemment retirer leur masque. Comme le montre une vidéo postée par la NBA, des terrains ont été montés pour la préparation des joueurs et des salles de musculation ont été installées sur le site.

La plupart des personnes du staff des franchises portent un masque. Les masseurs et autres kinés désinfectent les tables après le passage de chaque joueur. Un nouveau test attend les joueurs après l'entraînement.

Pour ceux qui iront au bout de l’aventure, et si l’épidémie n’arrête pas la compétition car des joueurs ont été testés positifs au Covid-19 et la Floride connait une montée des cas, cela pourrait être leur quotidien jusqu’au mois d’octobre. La date maximale, en cas de match 7 lors des Finales, a été fixée au 12 octobre.