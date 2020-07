NBA : James Harden critiqué pour s'être affiché avec un masque «Blue Lives Matter»

La star des Houston Rockets, James Harden, suscite des critiques car certains internautes pensent qu'il porte un masque de «Blues Lives Matter» sur une photo publiée le 17 juillet sur Twitter.

Le joueur de NBA, la ligue de basket-ball américaine, porte un masque représentant le drapeau des Etats-Unis dans une version noire, bleue et blanche, avec une ligne bleue. Une représentation associée au «Blue Lives Matter» (les vies en bleu comptent, «bleu» désignant la police). Il s'agit d'un mouvement de contestation pro-policier qui s'oppose à celui de Black Lives Matter contre les violences policières et le racisme envers les Noirs.

Sur le masque de James Harden, une partie blanche est aussi visible, mais il est impossible d'affirmer ce qu'elle représente, car le masque est plié à cet endroit. Néanmoins, certains internautes affirment qu'il s'agit d'un crâne, car ils auraient reconnu le masque «The Blue Patriot» vendu sur une boutique en ligne :

For the love of GOD tell me James Harden isn’t wearing a mask called “the blue patriot” pic.twitter.com/nSf1Vu4ig9 — x - Dr. Wilue (@Wilue_Blomie) July 17, 2020

Toutefois, il est possible que James Harden ait arboré ce masque uniquement parce qu'il est fan de Marvel Comics et de The Punisher en particulier. Et pour cause : la tête de mort est l'emblême de Franck Castel, le personnage principal de la série. Le co-créateur de The Punisher a d'ailleurs longtemps condamné l'appropriation de ce symbole par les forces de l'ordre.

James Harden ne serait pas le seul à faire cette maladresse, s'il s'agit bien de cela. Trois jours après la mort de George Floyd, l'homme noir asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis, le joueur de baseball Max Kleper, des Twins du Minnesota, a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux portant le masque. Il l'a ensuite supprimée, avant de prétendre qu'il ignorait sa signification.