Real Madrid : Zinédine Zidane est-il le meilleur entraîneur de l'histoire ?

Champion d'Espagne 2020 avec le Real Madrid, Zinédine Zidane a désormais remporté 11 titres avec les Merengue. De quoi l’installer un peu plus encore parmi les meilleurs techniciens du club espagnol ?

En tant que joueur, «Zizou», qui fait partie des principales stars du ballon rond dans l’histoire, a laissé une trace dans le marbre de la maison madrilène. Ses coups de génies et notamment sa frappe en pleine lucarne en finale de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen en 2002 en font le plus beau «n°5» que le Real a connu.

Désormais installé sur le banc des Merengues, Zinédine Zidane a remporté 3 Ligue des champions, 2 Liga, 2 supercoupe de l’UEFA, 2 supercoupe d’Espagne et 2 titres mondiaux. S’il lui manque encore cette fameuse Coupe du Roi qu’il n’a jamais remporté même temps que joueur, le Français rêve de remporter un onzième trophée avec la Liga cette saison.

S’il a déjà dépassé Vicente Del Bosque et Luis Molowny et leurs 7 sacres chacun, «ZZ» se rapproche désormais du record historique détenu par Miguel Munoz. A l’époque, il avait décroché 9 Ligas, 2 Ligue des champions, 2 Copa del Rey et 1 Coupe Intercontinentale entre 1959 et 1974.

Mais si les titres sont ce qui compte le plus en termes d’images et de trace laissée, Zinédine Zidane offre aussi des statistiques incroyables depuis qu’il est en poste (janvier 2016-juin 2018, puis depuis mars 2019). Car en plus d’être un meneur d’hommes (après les passages de Rafael Benitez et Julen Lopetegui, il a relevé le club), il a prouvé, encore plus lors de ce deuxième passage sur le banc du Real Madrid, qu’il était un très bon technicien capable de renverser un match à tout moment.

En 208 matchs, notre Zizou national s’est offert 140 victoires toutes compétitions confondues pour 26 défaites seulement. Assez impressionnant. Alors oui, certains diront que c’est sur le banc de l’un des plus grands clubs du monde qu’il y est parvenu mais cela n’en reste pas moins exceptionnel.