Grand Prix de Hongrie : les Mercedes en première ligne

Les qualifications du grand prix de Hongrie, troisième manche de la saison de Formule 1, ont été remporté par Lewis Hamilton, qui signe la 90e pole position de sa carrière.

Non seulement le Britannique Lewis Hamilton s’élancera en pole position dimanche, mais il a également établi le nouveau record du circuit de Hongrie, avec un chrono en 1.13.447. C’est la troisième fois de suite qu’il accroche la pole au Hungaroring, la septième fois de sa carrière, égalant la performance de Michael Schumacher. En première ligne, Lewis Hamilton retrouvera son coéquipier, le leader du championnat Valtteri Bottas, qui manque la pole pour seulement un dixième.

Au début de la saison, on pensait que Red Bull était la seule équipe capable de rivaliser avec Mercedes. Mais les Racing Point, habituées à être une équipe de peloton, montrent que leur monoplace dépasse toutes les attentes. Lance Stroll accroche la 3e place, à tout de même près d’une seconde de Lewis Hamilton. Le Canadien partagera la deuxième ligne avec son coéquipier Sergio Perez.

CLASSIFICATION: END OF Q3





A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020