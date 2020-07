L'AS Monaco sur le point de changer une nouvelle fois de coach ?

Les mois se succèdent et se ressemblent à l'AS Monaco. Quelques mois après avoir été embauché en tant qu'entraineur, Robert Moreno aurait été licencié alors qu'il n'avait officié que pendant 12 matchs.

L'Espagnol n'aura pas vraiment eu le temps de s'imposer sur le banc monégasque, mais les dirigeants du club ne le voyaient pas en mesure «d'incarner le projet» d'après l'Equipe, qui a révélé l'information ce 18 juillet. Sa jeunesse (42 ans) et son inexpérience au plus haut niveau auraient donc causé sa chute, alors que l'effectif pourrait à nouveau être largement remanié pendant le mercato estival.

Si cela venait à se confirmer dans les prochaines heures, il s'agirait de la quatrième fois que la direction monégasque licencie un entraîneur en deux saison après Thierry Henry et Leonardo Jardim à deux reprises. Celui qui aura pour tâche d'assurer un tant soit peu de stabilité sur le Rocher ne serait autre que Niko Kovac selon le quotidien sportif, ancien coach du Bayern Munich et de Francfort. Il était sans club depuis son licenciement du club bavarois en novembre 2019, après un an et demi dans le vestiaire. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Manu Lonjon, l'ancien entraineur de Tottenham Mauricio Pochettino serait également une piste.

Après deux saisons très décevantes du côté monégasque, cette nouvelle montre la volonté pour la direction de revenir au meilleur niveau, qui fait suite à la nomination de Paul Mitchell (Ex-Leipzig) au poste de directeur sportif. Reste à savoir si les difficultés financières causées par le coronavirus et le nombre très important de joueurs sous contrat pourront permettre à l'équipe d'atteindre ses objectifs la saison prochaine.