Michael Schumacher : Jean Todt «espère que le monde pourra le voir bientôt»

Jean Todt, président de la FIA, a donné des nouvelles de l’état de santé de l’ancien pilote de Formule 1 Michael Schumacher, dimanche dans des propos relayés par le Daily Mail.

L’ex-directeur sportif de Ferrari, qui avait le «baron rouge» comme pilote pendant dix ans, est resté très proche de la famille de l’Allemand, victime d’un grave accident de ski à Méribel en 2013 et dont l’état de santé inquiète et intrigue depuis des années.

«J’ai vu Michael la semaine dernière, a ainsi confié Jean Todt au quotidien britannique. Il se bat. J’espère que le monde pourra à nouveau le voir bientôt. C’est ce que lui et sa famille attendent.» Le Français fait partie des rares personnes encore autorisées à se rendre au chevet de Michael Schumacher situé près du Lac Léman.

Alors que le record de sept titres de champion du monde détenu par l’Allemand est menacé par Lewis Hamilton, qui s’élancera en pole position en Hongrie dimanche après-midi, Jean Todt n’a pas voulu comparer les deux hommes.

«J’aime Michael mais il est impossible de dire qui est le meilleur, a-t-il indiqué. Il y a Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna et Michael. On peut juste parler du meilleur de sa génération. Je sais que Lewis peut battre le record de Michael et devenir le pilote le plus titré de l’histoire. Avec Mercedes, il a tout pour lui. Ça ne me dérange pas. (…) Après un accident comme celui de Michael, est-ce le fait que Lewis ait plus gagné est vraiment important ?»