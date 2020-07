Une carte de LeBron James vendue aux enchères pour plus de 1,5 millions d’euros

Une rare carte à collectionner de la star LeBron James, datant de sa première saison en NBA avec les Cleveland Cavaliers (2003-2004), a été vendue 1,8 million de dollars (1,57 million d'euros) samedi, a annoncé Goldin Auctions.

Cette carte vintage, l’un des 23 exemplaires fabriqués, a été signée par James lui-même et la société de ventes aux enchères la décrit comme étant en parfait état, avec une note de 9,5 sur 10.

Looks like the auction for the 2003-04 Exquisite LeBron James RPA is over at @GoldinAuctions



$1.5 million final bid + buyer's premium= $1.8 million price realized, the most ever paid for a modern era trading card. pic.twitter.com/5vLCOSXWan

— Sports Collector (@SportsCollector) July 19, 2020