OM : Akhenaton aimerait remixer le «Jump» du Vélodrome, les supporters divisés

Akhenaton, leader du groupe IAM, souhaiterait changer la chanson «Jump» qui accompagne l’entrée des joueurs de l’OM au stade Vélodrome. Une idée qui divise les supporters phocéens.

Être un monument à Marseille ne donne pas forcément tous les droits. C’est en tout cas le message que certains fans de l’Olympique de Marseille ont fait passer à «AKH» dimanche sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée à L’Equipe, le leader du célèbre groupe de rap a confié qu’il aimerait bien offrir une version beaucoup plus «rap» du tube de Van Halen, sorti en 1983 et installé au Vélodrome depuis 1986. «On va la déboulonner, cette musique, elle m’horripile ! Les années 1980, ce n’est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible, a ainsi confié Akhenaton. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer Jump pour en faire un rap, on va mettre un peu de basse là-dedans ! Avoir notre musique sur l’entrée des joueurs, ce serait un aboutissement.»

Une suggestion qui a été vivement débattu sur Twitter. Beaucoup ne souhaitent pas changer ce classique. Même Rémy Cabella, ancien joueur de l’OM, a pris position. «L’une des raisons de jouer au Vel’ c’est de rentrer sur la pelouse avec Jump et cette ambiance de folie !! Quelle sensation», a tweeté l’actuel joueur de Krasnodar (Russie). Plusieurs anonymes sont allés dans ce sens.

L’une des raisons de jouer au Vel’ c’est de rentrer sur la pelouse avec Jump et cette ambiance de folie !! Quelle sensation — Remy Cabella (@RemyCabella) July 19, 2020

Interrogé sur le sujet, Jacques-Henri Eyraud a accepté l’idée mais à condition que les supporters donnent leur avis. «On verra si un jour cela évolue. Mais si cela se fait, ce sera dans le dialogue avec les supporters», a indiqué le président du club phocéen.

Au journaliste qui pose la question sur Jump (car dénote du rap qui est le thème du papier), JHE répond au contraire : « on verra un jour si cela évolue, mais si cela se fait ce sera dans le dialogue avec les supporters ». — Grégoire Kopp (@_GRK) July 19, 2020

Pour rappel, cette chanson avait été installée dans le stade par Bernard Tapie. Comme le rappelle Le Phocéen, qui a d'ailleurs lancé un sondage dans lequel le non est majoritaire (+ de 70% des votes), elle avait remplacé à la fin des années 90 par «Come with me» de Puff Daddy mais au retour de Tapie en 2001, en tant que directeur sportif, «Jump» a repris sa place.