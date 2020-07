PSG-Celtic : Thiago Silva va faire ses adieux au Parc des Princes

La rencontre amicale entre le PSG et le Celtic Glasgow mardi (19h) aura une saveur bien particulière puisqu’elle sera la dernière de Thiago Silva au Parc des Princes.

Une nouvelle page va se tourner du côté du club de la capitale. Après Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore et plus récemment Edinson Cavani, c’est un autre cadre du club qui va quitter le club cet été en la personne du défenseur brésilien.

Arrivé il y a huit ans en provenance de l’AC Milan – en même temps qu’Ibra –, «O’Monstro» pliera bagage fin août après le «Final 8» de la Ligue des champions à partir du 12 août, son dernier grand objectif avec Paris. Et son dernier cadeau aux supporters qui l’ont toujours soutenu dans les bons et les mauvais moments. Mais avant ça, les quelques fans qui auront la chance d’être présents dans les travées du Parc des Princes mardi pourront dire «au revoir» à celui qui a déjà remporté 7 titres de Ligue 1, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 5 Trophées des champions.

14 juillet 2012, Thiago SILVA signe au PSG en provenance de l'AC Milan





Capitaine le plus titré de l'histoire du PSG



Recordman de matchs joués comme capitaine



Recordman Brésilien matchs joués au PSG





Ils seront en effet entre 4.000 et 5.000 spectateurs, dont 600 Ultras (autorisés malgré la polémique suite au non-respect des règles sanitaires contre Waasland-Beveren), à applaudir chaleureusement Thiago Silva, qui a accepté de jouer les prolongations en vertu d’une courte rallonge de son contrat achevé le 30 juin.

«On a envie (…) de s’adresser aux joueurs qui vont partir, surtout Thiago Silva, qui mérite qu'on lui dise au revoir correctement», a confié Romain Mabille, le président du Collectif ultras Paris (CUP), dans un entretien au Parisien paru lundi.

L’international auriverde (35 ans) devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent contre les Ecossais, qui restent sur un nu contre Nice (1-1) et une défaite contre Lyon (2-1), et devrait aussi porter le brassard. «S’il est sur le terrain, il est le capitaine, a assuré Thomas Tuchel vendredi. Il le reste jusqu’au dernier jour.»

Toutefois pour la suite et les grandes échéances qui attendent le PSG (les finales de coupes nationales, les 24 et 31 juillet prochain, et la C1, à partir du 12 août), ce n’est pas certain que Thiago Silva soit titulaire tout le temps.

