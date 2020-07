PSG : le passage de Thiago Silva en 5 dates clés

Après huit saisons au PSG, Thiago Silva, non conservé, quittera le club parisien cet été. L’occasion de revenir sur les faits marquants du défenseur brésilien dans la capitale française.

14 juillet 2012 : la signature en or

«Le meilleur défenseur du monde», comme l’indique Nasser Al-Khelaïfi, s’engage avec le PSG pour cinq ans en provenance de l’AC Milan et un transfert record en Ligue 1 – qui sera battu depuis – de 42 millions d’euros (49,5 en ajoutant les bonus). Thiago Silva retrouvera dans la capitale Carlo Ancelotti son entraîneur en Lombardie et son coéquipier Zlatan Ibrahimovic. A l’époque, il n’était pas d’accord pour quitter le club milanais mais les Italiens étaient en cruel manque de liquidités.

Dave Winter/Icon Sport

18 septembre 2012 : les débuts parfaits

Arrivé blessé au PSG, Thiago Silva fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs en Ligue des champions face au Dynamo Kiev (4-1). Une entrée en matière parfaitement négociée puisqu’il sera capitaine en l’absence de Christophe Jallet et inscrira un but. Il enchaînera avec son premier match en Ligue 1, quatre jours plus tard (22 septembre), pour son anniversaire.

Dave Winter/Icon Sport