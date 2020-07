FIFA 21 : Kylian Mbappé en couverture du célèbre jeu vidéo

Kylian Mbappé, l’attaquant star du PSG et de l’équipe de France, sera en couverture de FIFA 21. EA Sports l’a annoncé ce mercredi.

C’était attendu depuis un petit moment, il ne manquait plus que l’officialisation. C’est désormais chose faite, le champion du monde 2018, âgé de 21 ans, aura l’immense honneur d’être sur la jaquette de la prochaine édition du célèbre jeu de simulation de football.

Cover Star



Can’t wait to play this!



Proud to be the #FIFA21 cover star



Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH

— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020