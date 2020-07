Manchester United : cette fois, Anthony Martial est bien lancé

Anthony Martial réalise actuellement sa meilleure saison avec Manchester United. Devenu le tueur devant le but tant attendu, l’attaquant français semble enfin avoir trouvé son rythme.

Mercredi soir contre West Ham, lors de la 37e journée de Premier League, Ole Gunnar Solskjaer comptera sur l’ancien lyonnais et monégasque pour relancer la machine Red Devils après le tremblement de terre subit lors de l’élimination en demi-finale de la Cup, dimanche, contre Chelsea (1-3). Une rencontre très importante face aux Hammers qui doit permettre aux Mancuniens de doubler Leicester d’intégrer le Top 4, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Une mission qu’Anthony Martial devrait accepter avec plaisir. Du haut de ses 17 buts en championnat (22 toutes compétitions confondues), l’international tricolore est désormais le véritable n°9 que Manchester United recherchait depuis très longtemps. On pourrait d’ailleurs remonter à Robin Van Persie saison 2013, c’est dire l’attente des fans d’Old Trafford.

Et il était temps pour lui de percer. Arrivé à Manchester en 2015 en provenance de Monaco pour 50 millions d’euros et tout un tas de bonus (10 millions d’euros s’il inscrit 25 buts en compétition officielle, 10 millions s’il obtient 25 sélections d’au moins 45 minutes avec l'équipe de France et enfin 10 millions s’il est nommé pour le Ballon d’or), Anthony Martial, qui a notamment remporté la Ligue Europa (2017), n’avait jamais encore confirmé tout son talent. Il faut dire que la situation compliquée du club (plusieurs changements d’entraîneurs), ses blessures et surtout son positionnement ne l’ont jamais trop aidé.

Tout son langage corporel a changé, il y a une nouvelle positivité chez lui Rio Ferdinand, anciend défenseur de Manchester United

Régulièrement position sur un côté, hormis lors de la saison 2015-2016 sous Louis van Gaal (sa plus réussie avant cette saison avec 11 buts) où il évoluait en 9, le «Golden Boy» 2015 a donc dû attendre l’arrivée de Solskjaer sur le banc d’Old Trafford pour de nouveau pouvoir retrouver son poste de prédilection. Avec l’ex-Super-sub de Sir Alex Ferguson, il revit et ça se voit sur le terrain.

«Son intensité a changé, tout son langage corporel a changé, il y a une nouvelle positivité chez lui, a d’ailleurs confié l’ancien défenseur de United, Rio Ferdinand dernièrement sur BT Sport. C’est quelqu’un qui aime avoir la confiance du manager en place. C’est ce dont vous avez besoin. Quel que soit votre niveau en tant que joueur, vous avez besoin du soutien et de la foi de votre manager pour pouvoir montrer ce dont vous êtes capables.»

Il est bon de rappeler que José Mourinho n’avait pas confiance en lui. A tel point qu’à l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, le technicien lui avait notamment «offert» le n°9 de Martial. Pas franchement agréable. Et plutôt démoralisant.

A 24 ans, le natif de Massy (Essonne) semble en avoir terminé avec tout ça. Tout comme les commentaires sur les réseaux sociaux concernant sa vie privée. Désormais, la fusée Anthony Martial est lancée. Prochains objectifs : la régularité avec Manchester United et retrouver l’équipe de France.