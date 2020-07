NBA : Kevin Garnett veut racheter les Minnesota Timberwolves

Kevin Garnett aimerait s’offrir la franchise NBA des Minnesota Timberwolves, dans laquelle il évolué 14 saisons.

L’actuel propriétaire des «Wolves» (depuis 1994), Glen Taylor, a déclaré mardi que «plusieurs groupes d'acquéreurs potentiels ont exprimé leur intérêt» pour le rachat du club et qu'il envisage sérieusement toutes les options.

Selon The Atletic, parmi les prétendants figure Kevin Garnett, retraité des parquets depuis 2016 et considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. «Pour Garnett, ce projet revêt un caractère personnel en raison de l'histoire qui le lie à la franchise. Il veut racheter l'équipe et la garder dans le Minnesota», appuie The Athletic. Le prix aurait été fixé à au moins 1,2 milliard de dollars (1,04 milliard d’euros).

«Ma passion pour les Minnesota Timberwolves est connue mais j’ai une affection plus profonde pour la ville de Minneapolis, a tweeté le champion olympique 2000 avec Team USA. Je veux à nouveau voir Minneapolis comme une communauté diversifiée et aimante. Personne n’aime la ville plus que moi et Glen Taylor et moi avons hâte d'essayer de travailler avec lui pour réaliser mon rêve.»

L’ancien ailier fort a été drafté en 5e position en 1995 par les Timberwolves, directement à sa sortie du lycée. Sous ce maillot, il a été récompensé par plusieurs trophées individuels dont celui de MVP (meilleur joueur de la saison) en 2004. Mais sa seule bague de champion NBA c’est avec les Boston Celtics qu’il l'a glanée en 2008. Et après deux années chez les Brooklyn Nets, Garnett est revenu à 38 ans finir sa carrière chez les Timberwolves pour deux ultimes saisons.

Avec la légende des Lakers Kobe Bryant, tragiquement décédé début janvier dans un accident d'hélicoptère, et Tim Duncan, Garnett fait partie des anciens joueurs devant entrer au Panthéon de la gloire de la NBA cette année, mais la cérémonie d'intronisation a dû être reportée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.