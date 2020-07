NBA : Tout savoir sur les 30 sponsors maillots des équipes

La saison NBA 2019-2020 va bientôt reprendre, mais les équipes se projettent déjà dans la suivante. Certaines ont d'ailleurs présenté leurs futurs maillots, faisant la joie ou le désespoir des fans. Au menu, une présence plus fréquente du Jumpman de Jordan Brand et toujours un sponsor à la place du cœur sur le maillot. Des logos qui restent une curiosité, en France, où la plupart de ces marques sont tout simplement inconnues.

ATLANTA HAWKS : sharecare

Sharecare constitue un excellent premier exemple. C'est un sponsor peu connu et assez étonnant pour les Hawks, alors qu'Atlanta héberge des entreprises géantes telles Coca-Cola, Delta Airlines ou encore CNN. Sharecare a été fondée en 2010 œuvre dans le secteur médical. C'est une plate-forme numérique qui fournit des conseils en matière de santé, en se basant sur les données fournies par ses clients, dont les locaux se trouvent à... Atlanta, évidemment. Elle a été co-fondée par Mehmet Oz, un médecin assez célèbre outre-atlantique.

BOSTON CELTICS : GENERAL ELECTRIC

General Electric, le sponsor maillot des Celtics, est un géant américain de l'énergie. Fondée par le légendaire Thomas Edison lui-même à la fin du XIXe siècle, elle œuvre dans le même secteur qu'EDF, par exemple, mais son activité ne se limité pas à ça, puisqu'elle fabrique aussi des moteurs d'avion, de locomotive, ou encore des appareils électroménagers. Son siège social est - oui - à Boston, mais elle a longtemps disposé d'une impressionnant building à New York, de plus de 250 m de haut, opportunément baptisé le GE Building.

CHARLOTTE HORNETS : LENDINGTREE

Lendingtree (qui peut se traduire par arbre prêteur), le sponsor des Hornets, est un peu le Cofidis ou Cetelem américain. Cet organisme de crédit, basé à Charlotte, a été fondé en 1996 et dispose de bureaux dans l'ensemble des Etats-Unis. Le contrat de 3 ans qui liait les deux partenaires pour 5 millions de dollars par saison est sur le point d'être renouvelé.

CHICAGO BULLS : ZENNI

Les fans sont ravis. Le Jumpman de Jordan Brand sera pour la première fois présent sur les jerseys des Bulls, dans leur Statement edition. Une évidence pour l'équipe qui a vu naître la légende de MJ. Côté sponsor, pas de changement. L'équipe a signé pour cinq ans avec Zenni Optical, fin 2018. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de lunettes à petit prix, depuis son lancement en 2003. L'équipe mythique de Chicago ne s'est en tout cas pas pressée puisqu'elle a été une des dernières à signer. En outre, il n'y a pas de lien géographique entre la marque et la windy city, puisque Zenni a été fondée dans la baie de San Francisco.

Cleveland cavalierS : GOODYEAR

Enfin un nom connu par chez nous. La marque Goodyear est un des leaders mondiaux en matière de pneus. Elle est basée à Akron, dans l'Ohio, tout près de Cleveland. Le lien était donc tout naturel entre la marque et la franchise des Cavs. A l'époque de l'annonce, la mégastar LeBron James, un enfant du pays, jouait encore à Cleveland, et je ne résiste pas au plaisir de partager ce petit gif qui avait été lancé à l'époque, en 2017, lors de l'annonce du partenariat. Aux pieds de LeBron, le fameux Wingfoot (pied ailé), emblème du fabricant de pneus.

DALLAS MAVERICKS : CHIME

L'absence était remarquée depuis le début de la saison. S'ils font des étincelles sur le terrain, les Dallas Mavericks étaient la seule équipe sans sponsor maillot. Cette période est désormais révolue puisqu'un accord vient d'être annoncé avec Chime, une jeune banque en ligne, basée à San Francisco, qui propose des produits uniquement en Amérique du Nord. Inconnue en Europe, elle est clairement dans dans la lignée de Boursorama ou ING Direct. Ce nouveau partenariat confirme en tout cas une tendance, à savoir que les équipes NBA visent clairement un public jeune et habitué au numérique.

Denver nuggets : WESTERN UNION

Le sponsor maillot des Nuggets de Denver est connu mondialement, et en particulier de ceux qui ont besoin de faire des transferts d'argent de continent à continent. Fondé dans les années 1830, Western Union a d'abord été une entreprise télégraphique qui permettait d'envoyer des messages en morse, vers l'ouest, comme son nom l'indique. Depuis, elle a bien évolué et permet de transférer désormais plus de 150 milliards (oui, 150 !) de dollars par an.

Detroit pistons : FLAGSTAR BANK

Ford ? General Motors ? La ville de Detroit a une longue et belle histoire en lien avec l'industrie automobile. Le nom de son équipe de basket, les Pistons, est d'ailleurs totalement raccord avec ça et la ville est même surnommée Motor City. Pourtant, sans doute à cause de la crise financière qui a frappé la ville du Michigan, c'est un tout autre secteur qui sponsorise l'équipe mythique. Le logo de la Flagstar Bank figure ainsi en bonne place sur la poitrine des joueurs de l'équipe pro. Si elle a bien son siège social dans le Michigan, ce n'est que la 87e banque américaine, en terme d'importance. Mais les fans de l'équipe ont au moins la satisfaction de pouvoir faire customiser leur carte bancaire.

GOLDEN STATE WARRIORS : RAKUTEN

Le meilleur deal, financièrement parlant. Les Warriors touchent en effet 20 millions de dollars par an pour leur accord avec Rakuten, soit le plus important de toute la NBA. C'est trois fois plus que la moyenne, mais les Warriors sont au sommet de la hype, ces dernières années (Même si le vent a tourné, avec une avalanche de blessures). Le géant du e-commerce japonais, encore inconnu en France il y a dix ans, s'est fait connaître chez nous en rachetant le site priceminister.fr en 2012. La marque fondée en 1997 s'est aussi illustrée avec un autre gros coup : elle est en effet le sponsor maillot du FC Barcelone depuis 2017.

HOUSTON ROCKETs : rokit

La marque Rokit est basée en Californie. Aucun lien avec le Texas, a priori. Mais la sonorité de la marque a sans doute convaincu ses fondateurs de sponsoriser les Rockets de Houston. Pas d'Enron ou de Pennzoil, donc, même si l'industrie pétrolière est un des fleurons de cette région. Quant à Rokit, elle est spécialisée dans la téléphonie et propose des smartphones à petit prix, introuvables en France. Pour info, elle est également présente en Formule 1, depuis quelques mois, puisqu'elle est un des principaux sponsors de l'écurie Williams.

INDIANA PACERS : MOTOROLA

La marque Motorola, après avoir été une entreprise de premier plan pendant les années 1990-2000, a connu une période difficile mais a bien relevé la tête depuis 2014. L'entreprise de téléphonie mobile, qui sponsorise les Indiana Pacers, est basée dans la banlieue de Chicago depuis des décennies. Elle n'a donc pas de lien avec l'Indiana, mais c'est un nom bien connu des consommateurs américains et français.

LOS ANGELES CLIPPERS : BUMBLE

Depuis l'été dernier, les Clippers de Los Angeles sont au cœur de toutes les discussions, grâce à un recrutement titanesque. Sur le maillot du club, on ne trouve pas le logo de Microsoft (Steve Ballmer, le propriétaire, est l'ancien PDG de l'entreprise, où il a travaillé pendant plus de trente ans) mais celui d'une marque peu connue en France, l'appli de rencontres (amoureuses, amicales ou orientées business) Bumble, qui donne le pouvoir d'engager la conversation aux femmes. Un partenariat étonnant qui a donné lieu à quelques vidéos, notamment celle où la marque a demandé aux joueurs du club de dévoiler leurs meilleures techniques de drague. On ne juge pas, mais on espère qu'ils seront plus efficaces sur le terrain.

LOS ANGELES LAKERS : WISH

C'est un des contrats les plus rémunérateurs de la NBA, puisque les Lakers touchent environ 14 millions de dollars par saison. Wish est bien connu de ceux qui aiment faire des achats sur Internet puisqu'il s'agit d'une plate-forme de e-commerce, qui se développe essentiellement sur smartphones. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que la marque est régulièrement critiquée car elle héberge beaucoup de vendeurs peu scrupuleux, qui proposent de la contrefaçon. Sur le site, on trouve donc assez facilement des maillots contrefaits des… Lakers.

MEMPHIS GRIZZLIES : Fedex

Dans nos rêves les plus fous, FedEx aurait été le sponsor idéal pour le Jazz de Utah, à l'époque de Karl Malone, quand il était surnommé le mailman (le postier). Mais FedEx a signé avec les Memphis Grizzlies en 2018. Et c'est assez logique puisque le siège social du géant mondial de la livraison de colis est implanté à Memphis, dans le Tennessee. Le lien avec la franchise est double, d'ailleurs, puisque les «Grizz» jouent déjà au FedEx Forum, leur salle de 18.000 places, depuis 2004.

MIAMI HEAT : ULTIMATE SOFTWARE

Pour le Heat de Miami, ville du vice, des bikinis sur South Beach et des alligators, on s'attendait à un sponsor «muy caliente». Il n'en est rien puisque le Heat a signé avec Ultimate software, un éditeur qui fournit des logiciels de comptabilité et de gestion des ressources humaines. Bon, au moins l'entreprise est implantée dans le coin, à Weston, en Floride. Mais certains sponsors plus exotiques restent sur le coup. Il y a quelques mois, le site porno Bangbros avait ainsi proposé de sponsoriser la salle du Heat, le American Airlines Arena, pour la rebaptiser BangBros Center, moyennant 10 millions de dollars annuels. Sans succès.

MILWAUKEE BUCKS : HARLEY-DAVIDSON

Pas de surprise à Milwaukee, puisque Harley-Davidson, entreprise mythique de la région, est bien le sponsor maillot des Bucks. Pour la marque légendaire, ce partenariat signé en 2017 est intéressant car cela lui permet de toucher un public jeune et urbain, pas forcément le cœur de cible habituel du fabricant de motos. En tout cas, vu l'excellent début de saison 2019-2020 des Bucks, et la présence dans l'effectif du MVP de la saison régulière Giannis Antetokounmpo, c'est une bonne affaire.

MINNESOTA TIMBERWOLVES : fitbit

Encore une success story de la Silicon Valley. Fitbit, implantée à San Francisco, est un des leaders mondiaux en matière d'objets connectés, notamment en matière de santé. Pas de lien a priori, donc, avec la franchise des Minnesota Timberwolves. Mais la ville se distingue par son amour du fitness, si l'on en croit les stats de Fitbit. C'est ainsi Duluth, une petite ville de 86.000 habitants, qui arrive en numéro 1, selon un classement de 2017. Pour l'équipe NBA, le partenariat a quoi qu'il en soit des avantages concrets, puisque l'équipe peut récolter un maximum de data sur ses joueurs, grâce aux appareils fournies par l'entreprise high-tech.

BROOKLYN NETS : INFOR

Les Nets de Brooklyn, cet été, ont fait un recrutement de mammouth en s'assurant la venue de Kyrie Irving et Kevin Durant (actuellement blessé). Toujours au sommet, au moins en terme de hype, la franchise a noué un partenariat très fructueux avec Infor, une société de services informatiques. Pas très sexy, mais le deal rapporte 8 millions de dollars par an et l'entreprise offre son expertise au front office et aux joueurs. L'objectif : optimiser les performances en simplifiant la vie du groupe au maximum, grâce aux outils fournis par Infor.

NEW ORLEANS PELICANS : zatarain's

Vous n'avez jamais entendu parler de Zatarain's ? C'est bien normal. Cette marque de produits alimentaires est très connue dans la région de la Nouvelle-Orléans, mais elle est très difficile à trouver hors des frontières américaines. Spécialisée dans la cuisine cajun et créole, elle est un «perfect match» pour les Pelicans, une équipe qui évolue dans un petit marché mais aux grandes ambitions, depuis l'arrivée cet été du prodige Zion Williamson.

NEW YORK KNICKS : SQUARESPACE

Encore un sponsor assez peu connu dans nos contrées. Squarespace est un service sur le cloud qui permet de créer son site web très facilement, grâce à un grand choix de templates très faciles à utiliser. L'entreprise, basée à New York, bénéficie d'une exposition énorme grâce à ce partenariat, que ce soit au Madison Square Garden ou dans les médias. En effet, si l'équipe est au plus bas sportivement, elle bénéficie d'une aura toujours puissante, aux Etats-Unis comme à l'étranger. Le montant du deal n'a pas été précisé.

OKLAHOMA CITY THUNDER : LOVE'S

Oklahoma City, c'est une ville du Midwest, pas forcément très sexy mais dure au mal, dans une région régulièrement traversée par les tornades. La franchise du Thunder s'est donc choisie un sponsor à son image avec Love's, un réseau local de stations-service et d'entretien automobile. Le logo, un peu criard, a fait râler les fans de l'équipe, mais c'est un vrai acteur local, créé il y a plus de cinquante ans dans la région et désormais implanté dans 41 états.

ORLANDO MAGIC : disney

C'est le sponsor que tout le monde attendait. Depuis le début des années 1970, la ville d'Orlando a vécu un boom incroyable grâce à l'implantation sur place du parc d'attractions Disneyworld, le fameux Magic kingdom. Le nom de la franchise lui-même, créée en 1989, vient de ce lien très fort qui l'unit avec la firme aux grandes oreilles. Au final, en 2017, quand le Magic est devenu la deuxième équipe (sur trente) à annoncer un partenariat, c'était - sans surprise - avec Disney.

PHILADEPHIA SIXERS : stubhub

Décidément, les pépites de la Silicon Valley ont le vent en poupe. Stubhub, une plateforme de revente en ligne de billets (Concerts, matchs, etc.), a été la première entreprise à annoncer un partenariat avec une équipe NBA pour trois ans, à partir de la saison 2017-2018, en l'occurence avec les mythique Sixers de Philadelphie. Jusqu'ici, Stubhub était la propriété d'eBay, mais ce dernier a décidé de la revendre tout récemment à Viagogo, un autre leader du secteur, pour 4 milliards de dollars.

PHOENIX SUNS : paypal

Nope, aucun lien entre les Suns de Phoenix et Paypal, le géant du paiement sur Internet (environ 15 milliards de chiffre d'affaire annuel). Bon, en cherchant un peu, la compagnie fondée à Palo Alto et le club de Phoenix partagent un ensoleillement conséquent, une bonne partie de l'année. Mais à part ça... Quoi qu'il en soit, l'équipe de l'Arizona, qui effectue un début de saison très correct alors qu'on lui prédisait l'enfer, s'offre un partenaire de choix. Dans l'opération, Paypal en profite évidemment pour faciliter la vie des fans en intégrant le paiement via Paypal dans l'appli du club.

PORTLAND TRAILBLAZERS : biofreeze

Ça peut paraître étonnant, mais le sponsor maillot des Trailblazers est un des seuls directement liés à la performance sportive. Biofreeze est en effet spécialisé dans la fabrication de traitements visant à éviter les douleurs musculaires. La marque est une entité du groupe tentaculaire Performance Health, implanté dans l'Illinois, qui a déjà noué de nombreux partenariats dans le monde du sport. A part les Blazers, Biofreeze est lié à d'autres clubs NBA, mais aussi à des sportifs de renom comme le snowboardeur/skateur Shaun White ou encore la joueuse de Tennis Sloane Stephens, qui a remporté l'US Open en 2017.

SACRAMENTO KINGS : blue diamond almonds

Produit californien par excellence, les amandes ont la cote sur place, et notamment à Sacramento. Tout naturellement, les Kings et la marque Blue Diamond Almonds ont décidé de lier leur destin depuis 2017, pour un premier partenariat de trois ans, qu'il faudra donc renouveler à la fin de cette saison. Un contrat dans la moyenne basse, avec 5 millions de dollars versés à l'équipe par saison.

SAN ANTONIO SPURS : FROST

Comme d'habitude, les Spurs n'ont pas pris la décision à la légère. Quand ils ont décidé de signer avec Frost Bank, ils savaient où ils allaient. En effet, depuis quarante-cinq ans, la banque texane est un partenaire de choix du club, qui a pu s'appuyer sur elle à plusieurs reprises. La banque Frost a même permis le déménagement de la franchise, en 1973, de Dallas à San Antonio.

TORONTO RAPTORS : SUN LIFE

A Equipe canadienne, sponsor canadien, même si le nom de Sun Life évoque plutôt la Californie ou la Floride. L'entreprise, qui est basée à Toronto, propose des services financiers (assurance et gestion de patrimoine) depuis presque 150 ans. Pour les Raptors, champion en titre s'il est nécessaire de le rappeler, c'est donc un sponsor prestigieux et bien connu dans leur bassin d'activité. Tous deux ont d'ailleurs décidé de lancer, à l'occasion de leur collaboration, un grand programme visant à lutter contre le diabète en faisant la promotion d'un mode de vie sain.

UTAH JAZZ : QUALTRICS/5 for THE FIGHT

Le partenariat entre le Jazz d'Utah et Qualtrics est sans doute un des plus cools de toute la NBA. Il est le seul lié à une vraie grande cause. En effet, l'entreprise, spécialisée dans le service aux entreprises, a décidé de ne pas utiliser son propre logo sur le maillot. Elle a préféré placer un «5 for the fight», une opération qu'elle a créée, appelant à faire des dons de 5 dollars pour la recherche contre le cancer. Cette opération a déjà permis de récolter 24 millions de dollars et, en octobre dernier, les deux parties ont décidé de renouveler leur partenariat jusqu'en 2023.

WASHINGTON WIZARDS : GEICO

Encore un sponsor lié à la finance. La compagnie d'assurance Geico, dont la mascotte est un… gecko, s'est associé aux Wizards de Washington en novembre 2018. L'entreprise, basé à Chevy Chase, en banlieue de Washington, a été la 27e à apposer son logo sur un maillot NBA. Pour les Wizards, l'implication de Geico dans la communauté, notamment à traver le programme Geico Cares, a été un élément déterminant dans le choix d'un partenaire. Le montant de l'accord est resté secret.