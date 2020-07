Juventus Turin : Cristiano Ronaldo ou la jeunesse éternelle

Alors que la Juventus Turin, qui affronte ce jeudi soir l’Udinese, est en passe de décrocher un 9e titre de champion d’Italie, Cristiano Ronaldo, lui, continue d’écrire l’histoire en multipliant les buts et les records.

La Vieille Dame possède dans ses rangs un jeune pas comme les autres. A 35 ans, le Portugais fait figure de Benjamin Button à tel point il ne cesse d’impressionner d’année en année. Souvent décrié et diagnostiqué comme étant sur le déclin, CR7 est toujours là et fait taire ceux qui doutent (il en existe) encore de lui.

En inscrivant un nouveau doublé lundi contre la Lazio Rome (2-1), permettant à la Juve de retrouver la victoire après trois rencontres sans succès (une défaite, deux nuls), Cristiano Ronaldo est revenu à hauteur de Ciro Immobile en tant que meilleur buteur de la Série A, avec un total de 30 réalisations. Assez impressionnant pour son âge. Car si l’attaquant italien des Laziales est âgé de 30 ans, l’ancien joueur du Real Madrid en a 5 de plus.

Cristiano Ronaldo in Serie A so far this season:





12 penalties taken



12 penalties scored





Ciro Immobile in Serie A so far this season:





13 penalties taken



12 penalties scored





No player has ever scored 13 spot-kicks in a Serie A campaign. pic.twitter.com/J2J0ujjDcV — Squawka Football (@Squawka) July 20, 2020

Et à précisément 35 ans et 166 jours, le champion d’Europe 2016 avec le Portugal est devenu le joueur le plus âgé à passer cette barre symbolique des 30 buts en championnat depuis 1948 et un certain Ronnie Rooke (36 ans au moment de passer cette barre avec Arsenal). Impressionnant.

D’ailleurs, il n’est qu’à 6 pions du record de buts inscrits en une saison (36) détenu par son coéquipier de la Juventus, Gonzalo Higuain. L’Argentin avait réussi cette prouesse lors de la saison 2015-2016. Il reste en tout cas quatre matches à Ronaldo pour rentrer un peu plus dans l’histoire.

Une histoire qu’il a déjà bien écrite quand on sait qu’il a dépassé la barre des 30 buts (à plusieurs) dans trois championnats différents. Et non des moindres : la Premier League (avec Manchester United), la Liga (avec le Real Madrid) et donc la Série A (avec la Juventus Turin).

«Cristiano Ronaldo a toujours voulu s’améliorer, il cherche toujours de nouveaux défis, a loué Franck Ribéry, qui évolue à la Fiorentina, dans la Gazzetta dello sport. Il ne se contente pas de l'entraînement, ni du match. C'est ce qui fait la différence.» Et ce ne sont pas les années qui vont arrêter CR7, qui avait d’ailleurs confié vouloir jouer jusqu’à 40 ans au minimum. Une bonne nouvelle pour les fans et pour le football.