Le footballeur Ronaël Pierre Gabriel agressé à Brest

Le footballeur français Ronaël Pierre Gabriel, 22 ans, nouvelle recrue du Stade Brestois, a été agressé et sa voiture a été incendiée lundi 20 juillet.

Son club a posté un message sur Twitter, mardi 21 juillet, pour relater les faits et lui apporter son soutien : «Ronaël Pierre-Gabriel a été victime d'une agression et subi des coups et blessures avant que sa voiture ne soit incendiée et totalement détruite».

Communiqué officiel du Stade Brestois 29 pic.twitter.com/tuwucfU6hD — Stade Brestois 29 (@SB29) July 21, 2020

«Dans une ville où ces faits divers ne sont pas légion, il est regrettable de voir que des incidents de ce genre ont pu se produire», continue le club qui indique qu'il ne communiquera pas plus sur le sujet.

Son ancien club, Saint-Etienne, lui a également apporté son soutien sur Twitter. Selon les informations du Parisien, une enquête de police a été ouverte.